FBI: Her 12 saatte bir Çin'le ilgili yeni bir karşı istihbarat soruşturması açıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

FBI: Her 12 saatte bir Çin'le ilgili yeni bir karşı istihbarat soruşturması açıyoruz

04.08.2022 23:48
FBI: Her 12 saatte bir Çin'le ilgili yeni bir karşı istihbarat soruşturması açıyoruz

NEW ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, her 12 saatte bir Çin ile ilgili yeni bir karşı istihbarat soruşturması açtıklarını söyledi.

NEW ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, her 12 saatte bir Çin ile ilgili yeni bir karşı istihbarat soruşturması açtıklarını söyledi.

Senato Adalet Komisyonu önünde FBI'ın genel çalışmaları hakkında 3 buçuk saatten fazla ifade veren Wray, Çin'in ABD'deki yasadışı casusluk faaliyetlerine değindi.

Wray, komisyon üyesi Güney Carolina'nın Cumhuriyetçi senatörü Lindsey Graham'ın soruları üzerine, "FBI, her 12 saatte bir Çin tarafından yürütülen casusluk faaliyetlerine karış yeni bir karşı istihbarat soruşturması açıyor." dedi.

Bunların bazılarının oldukça ağır olduğunu belirten FBI direktörü, "Bu kesinlikle onlarca yıldır en önemli endüstri sektörlerine kimin hakim olacağının potansiyelini temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Wray, Çin'in siber saldırılarına karşı ek kaynaklara ihtiyaçları olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Karşı istihbari faaliyetlere ek olarak, Çin hükümetinin siber çalışmalar için diğer tüm büyük ulusların toplamından daha büyük bir bilgisayar korsanlığı programı var, her ulusun toplamından daha fazla Amerikalı kişisel ve kurumsal veriyi çaldı. Dolayısıyla böyle bir şeye ayak uydurabilmek için kesinlikle daha fazla kaynağa ihtiyacımız olacak."

Kürtaj şiddetinde kayda değer artış var

Uluslararası terörizm faaliyetlerinden ülkenin güneyindeki sınır güvenliğine kadar değişik konularda soruları yanıtlayan Wray, Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını koruma altına alan Roe-Wade kararını iptal etmesinden bu yana FBI'ın kiliselere ve yaşam yanlısı merkezlere yönelik saldırılarla ilgili bir dizi "iç terör" soruşturması başlattıklarını söyledi.

Wray, kürtaj tartışmalarının her iki kesiminde de bu yıl, "şiddette kayda değer bir artış" olduğunu ve büronun daha önce hiç böyle bir artış görmediğini kaydetti.

Ülkede yaşanan kürtaj şiddetinin yaşanan daha büyük bir olgunun parçası olduğunu belirten Wray, "Bunun şiddeti ve tahribatı haklı çıkardığını düşünen çok fazla insan var. Her gün birisinin bir başkasına molotofkokteyli attığı hakkında brifing alıyormuşum gibi hissediyorum. Bu delilik." dedi.

Wray, FBI'nın yerel kolluk kuvvetleriyle ortak çalışarak iç şiddet içeren aşırılık yanlısı soruşturmalara devam ettiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Sözcü: Pla'nın Tatbikatları ABD ile Taiwan Arasındaki Bir Gizli Anlaşmaya Yönelik Caydırıcı Özellik Taşıyor Sözcü: Pla'nın Tatbikatları ABD ile Taiwan Arasındaki Bir Gizli Anlaşmaya Yönelik Caydırıcı Özellik Taşıyor Brunei-Çin Ortak Girişimi Brunei'de Finansman Anlaşması İmzaladı Brunei-Çin Ortak Girişimi Brunei'de Finansman Anlaşması İmzaladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FBI: Her 12 saatte bir Çin'le ilgili yeni bir karşı istihbarat soruşturması açıyoruz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:40 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, Breidablik'i 3-1 mağlup etti!
23:18 Cüneyt Çakır aktif hakemlik kariyerine son verdi!
23:01 Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı! Rövanş maçı Konya'da yapılacak
22:55 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KPSS geçerlilik süresi hakkında açıklama yaptı: Son 2 yılın sonuçlarını kapsayacak
22:27 Taraftarların çağrısı karşılık buldu! Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı
21:54 Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti!
21:39 Galatasaray başarılı orta saha Lucas Torreira transferinde sona geldi! Sözleşme detayları görüşülüyor
21:17 Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru tarihi
21:08 Galatasaray resmen duyurdu! Olimpiu Morutan, Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı
20:43 Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilmişti! ABB, zırhlı cipi 3 milyon 650 bin TL'ye sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 23:55:20. #1.12#
SON DAKİKA: FBI: Her 12 saatte bir Çin'le ilgili yeni bir karşı istihbarat soruşturması açıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement