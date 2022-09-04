ABD, Ürdün ve diğer 28 ülke ile askeri tatbikat başlattığını açıkladı - Son Dakika
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ABD, Ürdün ve diğer 28 ülke ile askeri tatbikat başlattığını açıkladı

04.09.2022 22:56
ABD, Ürdün ve diğer 28 ülke ile askeri tatbikat başlattığını açıkladı

NEW ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün ve diğer 28 ülke ile iki hafta sürecek bir askeri tatbikat başlattıklarını duyurdu.

NEW ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün ve diğer 28 ülke ile iki hafta sürecek bir askeri tatbikat başlattıklarını duyurdu.

CENTCOM'un internet sayfasında yer alan açıklamada, "ABD, Ürdün ve diğer 28 ülke, bugün Ürdün'de iki haftalık 'Eager Lion' tatbikatını başlattı. 4-15 Eylül arası düzenlenecek uygulama, bölgedeki en büyük askeri tatbikatlardan birini temsil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tatbikatın, "ortak ülkeler arasında askeri uzmanlık alışverişi yapmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek" amacını taşıdığı belirtildi.

Bu sene 10'uncusu düzenlenen askeri tatbikatın, "uzun menzilli bombardıman, hayali düşmanlardan gelen siber tehditlere karşı savunma, kurumlar arası iletişim ve koordinasyon, terörle mücadele becerilerinin geliştirilmesi, entegre hava ve füze savunma senkronizasyonu, deniz ve sınır güvenliği için gelişmiş yeterlilikler, afet müdahalesi ve insani yardım" gibi başlıkları içerdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 2021'de Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen çok taraflı eğitim tatbikatında, ABD'nin 1700 ve Ürdün'ün 2 bin 200 silahlı kuvvetler üyesinin yanında diğer 28 ülkenin 591 koalisyon personelinin katılımcı veya gözlemci olarak yer aldığı kaydedildi.

Tatbikat, ABD Merkez Komutanlığı'nın bölgedeki en güçlü ve güvenilir ortaklarından Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile ABD askeri ilişkisinin en önemli olayı olarak kabul ediliyor.

Bu arada, açıklamada ABD, Tatbikat ve Eğitim Direktörü Binbaşı General Steven J. deMilliano'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Eager Lion, kolay zaferler veya hızlı kazançlar sunmayan karmaşık ortamlarda faaliyet gösteren ortaklıklara ve duyarlı ortak güçlere bağlılığımızı gösteren çok yönlü bir olaydır."

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Kaynak: AA

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