ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nden BM'de reform çabalarını ilerletme taahhüdü - Son Dakika
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nden BM'de reform çabalarını ilerletme taahhüdü

08.09.2022 23:42
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nden BM'de reform çabalarını ilerletme taahhüdü

NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM'nin bir güven kriziyle karşı karşıya olduğunu ve BM'de reform çabalarını ilerletmeyi taahhüt ettiklerini söyledi.

NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM'nin bir güven kriziyle karşı karşıya olduğunu ve BM'de reform çabalarını ilerletmeyi taahhüt ettiklerini söyledi.

Thomas-Greenfield, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği San Francisco'da "Birleşmiş Milletler'in Geleceği" konulu bir toplantıda konuştu.

BM'nin bir güven kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Thomas-Greenfield, dünya iklim değişikliği, pandemi ve küresel gıda kriziyle boğuşurken BM Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi Rusya'nın BM Şartı'na darbe vurarak komşusunu işgal ettiğini hatırlattı.

Thomas-Greenfield, özellikle BMGK daimi üyelerinin "hegemonya kurma değil hizmet etme" görevi olduğunu kaydederek, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, en saf haliyle bir hakimiyet kurma girişimidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna krizini "yeni bir soğuk savaş" olarak görenleri de eleştiren ABD Büyükelçisi, "Bu yeni bir soğuk savaş değil, bu sadece birkaç ülke ile ilgili değil, hepimizi kapsıyor." diye konuştu.

-"Sürdürülemez ve modası geçmiş bir statükoyu savunmamalıyız"

Thomas-Greenfield, ABD'nin BM Şartı'na olan samimi ve katı bağlılığını göstermek amacıyla BMGK üyelerinin sorumlu davranışları için altı açık ilkeye bağlı kalacaklarını duyurmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Bunların, BM Şartı'na bağlı kalma, uluslararası güvenlik ve barışı kollama, insan haklarını savunma, şeffaflık ve kapsayıcılığa önem verme, BMGK'da veto etme hakkını sınırlama ve BM'de reform çabalarını ilerletme olarak sıralayan Thoma-Greenfield, "Geçmişte her zaman bunlara göre yaşamadık, ancak ileriye dönük olarak taahhütte bulunuyoruz." dedi.

Thomas-Greenfield, daimi üyelerden vetolarını Genel Kurul'a açıklamalarını isteyen bir karar üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Güvenlik Konseyi ayrıca mevcut küresel gerçekleri daha iyi yansıtmalı ve coğrafi olarak daha çeşitli bakış açıları içermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sürdürülemez ve modası geçmiş bir statükoyu savunmamalıyız." diyen ABD Daimi Temsilcisi, Güvenlik Konseyi'nin üyeliğini genişletmek için makul ve güvenilir öneriler etrafında fikir birliği oluşturmak gerektiği çağrısı yaptı.

-Biden, BM'de Gıda Güvenliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Bu ay yapılacak BM Genel Kurul açılışı toplantıları sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Güvenlik Konseyi ve diğer BM organları hakkındaki mevcut soruları diğer liderlerle görüşmelerinde gündeme getireceğini kaydeden Thomas-Greenfield, "Önümüzdeki seksen yılı belirleyecek bazı zor seçimlerimiz var." diye konuştu.

Thomas-Greenfield, bunlardan biri olan küresel gıda güvensizliği ile mücadele için Biden'ın, mayıstan bu yana 103'ten fazla ülkenin imzaladığı Yol Haritasını ilerletmek için BM Genel Kurulu'nun oturum aralarında devlet başkanları düzeyinde bir Gıda Güvenliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Küresel sağlık güvenliğini geliştirmeye yönelik de çalışmalar yaptıklarını aktaran Thomas-Greenfield, Biden'in ayrıca BM Genel Kurulu sırasında, AIDS, tüberküloz ve sıtma gibi kalıcı tehditleri ortadan kaldırmaya ve gelecekteki pandemilere hazırlanmaya odaklanan bir konferansa da liderlik yapacağı bilgisini paylaştı.

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Kaynak: AA

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