ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan emekliye ayrılacak - Son Dakika
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ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan emekliye ayrılacak

04.09.2022 21:24
ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan emekliye ayrılacak

NEW ABD'nin, eski Başkan Donald Trump döneminde atanan Rusya Büyükelçisi John Sullivan'ın görev süresinin dolduğu, tecrübeli büyükelçinin emekliye ayrılacağı bildirildi.

NEW ABD'nin, eski Başkan Donald Trump döneminde atanan Rusya Büyükelçisi John Sullivan'ın görev süresinin dolduğu, tecrübeli büyükelçinin emekliye ayrılacağı bildirildi.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Rusya Federasyonu Büyükelçisi John J. Sullivan, ABD elçisi olarak görev süresini tamamladı ve bugün Moskova'dan ayrıldı." ifadesi yer aldı.

Eski Başkan Trump döneminde atanan Sullivan'ın Rusya'da 3 yıl görev yaptığı, yeni atama yapılana kadar Elizabeth Rood'un ABD Büyükelçiliği Moskova Maslahatgüzarı olarak görev alacağı belirtilen açıklamada, Sullivan'ın emekli olacağı kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna ile savaşa girdiği bir dönemde ABD-Rusya ilişkilerini yürüten Sullivan, Dışişleri Bakan Yardımcılığı, Adalet, Savunma ve Ticaret bakanlıklarında üst düzey pozisyonlar da dahil olmak üzere, 40 yıl boyunca ABD'nin çeşitli kurumlarında 5 ABD başkanı dönemine tanıklık etti.

Tecrübeli Büyükelçi Sullivan, son olarak dün, eski Sovyet Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un Moskova'daki cenaze törenine katılmıştı.

Sullivan, Aralık 2019'da Trump'ın aday göstermesiyle Senato'nun iki kanadından da güçlü bir onay almış, ABD Başkanı Joe Biden da göreve geldikten sonra ABD Büyükelçisinin görevinde kalmasını istemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan emekliye ayrılacak - Son Dakika

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