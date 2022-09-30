Ian Kasırgası'nda mahsur kalan 500'ün üzerinde Floridalı kurtarıldı - Son Dakika
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Ian Kasırgası'nda mahsur kalan 500'ün üzerinde Floridalı kurtarıldı

30.09.2022 03:12
Ian Kasırgası'nda mahsur kalan 500'ün üzerinde Floridalı kurtarıldı

NEW ABD'nin Florida eyaletinde etkisi devam eden ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nda 500'den fazla kişinin kurtarıldığı belirtildi.

NEW ABD'nin Florida eyaletinde etkisi devam eden ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nda 500'den fazla kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Florida Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, Lee ve Charlotte ilçelerinde kasırga nedeniyle mahsur kalan 500'ün üzerinde kişinin kurtarılarak polis ve askerlerin de yardımıyla güvenli bölgeye tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Florida Valisi Ron DeSantis, Sanibel Adası'na ulaşımın sağlandığı köprünün çöktüğü bilgisini verdiği açıklamasında, hasarın boyutunu anlatmak için İncil'de yer alan felaket ile ilgili bölümlere atıf yaptı.

Lee İlçe Şerifi Carmine Marceno da yaptıkları helikopter turlarıyla kasırganın oluşturduğu yıkımın büyüklüğünün daha kolay anlaşıldığını ifade ederek, "Özellikle Fort Myers sahiline baktığınızda onu tarif edecek bir kelime yok." dedi.

Ian'ın etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, dalgaların sürüklediği yüzlerce teknenin karaya vurduğu, kasırganın bazı tekne ve botları otoyola kadar taşıdığı, bataklık bölgelerindeki timsahların otoyola çıktığı görüldü.

Devrilen elektrik direkleri nedeniyle yollara saçılan kablolar tehlike oluştururken Çevre Koruma Departmanı yetkilileri, eyaletteki bir düzine atık su arıtma tesisini basan sel suları dolayısıyla bakteri ve diğer hastalık sebebi olabilecek organizmaların etrafa yayılabileceği konusunda halkı uyardı.

Florida'da hala 2 milyona yakın kişiye elektrik hizmeti verilemezken, şiddetini artırarak tekrar kasırga kategorisine yükselen Ian'ın bugün Güney Carolina eyaletini etkisi altına alması bekleniyor.

YORUMLAR
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Biden: 'Ian Kasırgası Florida tarihindeki en ölümcül fırtına olabilir' Biden: 'Ian Kasırgası Florida tarihindeki en ölümcül fırtına olabilir' ABD'de Ian Kasırgası'nın yol açtığı tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı ABD'de Ian Kasırgası'nın yol açtığı tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ian Kasırgası'nda mahsur kalan 500'ün üzerinde Floridalı kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ian Kasırgası'nda mahsur kalan 500'ün üzerinde Floridalı kurtarıldı - Son Dakika
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