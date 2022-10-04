ABD'de yaklaşan seçim öncesi, Ian Kasırgası önlemleri hakkındaki tartışmalar sürüyor - Son Dakika
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ABD'de yaklaşan seçim öncesi, Ian Kasırgası önlemleri hakkındaki tartışmalar sürüyor

04.10.2022 01:34
ABD'de yaklaşan seçim öncesi, Ian Kasırgası önlemleri hakkındaki tartışmalar sürüyor

NEW ABD'nin Florida eyaletinde yüksek oranda can ve mal kaybına sebep olan Ian Kasırgası'yla ilgili yeterli önlemlerin alınıp alınmadığı, ara seçimlere haftalar kala gündem konusu oldu.

NEW ABD'nin Florida eyaletinde yüksek oranda can ve mal kaybına sebep olan Ian Kasırgası'yla ilgili yeterli önlemlerin alınıp alınmadığı, ara seçimlere haftalar kala gündem konusu oldu.

Kasırganın, Florida'nın bazı bölgelerinde çok büyük hasar oluşturması ve can kaybının bazı kaynaklara göre 100'e yaklaşması, doğal afete karşı "alınan önlemler ve zamanlaması" hakkında tartışmalara yol açtı.

Özellikle eyaletin Lee kasabasının, tahliye emrini vermek için son 24 saate kadar beklemesi eleştirilirken, Florida Valisi Ron DeSantis, ilçe yetkililerinin son anda verdiği tahliye kararının "yerinde" olduğunu savundu.

Fort Myers'ta gazetecilerin sorularını cevaplayan Vali DeSantis, kasırganın son ana kadar nereyi vuracağı konusunda öngörülerin sürekli değiştiğini, sonunda "en kötü senaryo" olan Tampa Körfezi'ni hedef seçtiğini, bunun için tahliye kararlarının daha erken alınması konusunda şansın azaldığını vurguladı.

Florida'da, Ian ile ilgili olduğundan şüphelenilen en az 74 can kaybının 42'sinin Lee kasabasında gerçekleştiği kaydedilmiş, rakamların yüksekliği tahliye gibi önlemlerin kararının geç alınmasına bağlanmıştı.

Yaklaşan seçim nedeniyle siyasi yorumlar gündeme geldi

Florida'nın Cumhuriyetçi Valisi DeSantis'in 8 Kasım'da yapılacak ara seçimde tekrar vali adayı olması ve ülkenin Demokrat yönetimi ile bu süreçte hassas bir iletişim yürütmesi ABD medyasında yakından takip edildi.

Şahin ve "kavgacı" politikası eleştirilen DeSantis'in, federal hükümetin yardımlarının eyalete aksamadan ulaşması ve siyasi bir krizin oluşmaması için ABD Başkanı Joe Biden ile kurduğu "uyumlu iletişim" yakından takip edildi.

Florida'ya kasırga öncesi gereken yardımın yapılması ve önlemlerin alınması için her türlü kolaylığı hızlıca sağlayan Biden'ın da bu süreçte Florida'daki seçim çalışmalarını askıya alıp yardım çalışmalarına odaklanması ve DeSantis ile defalarca telefonda görüşmesi gözlerden kaçmadı.

Siyasi tarafların, şiddetli fırtına ve sel suları nedeniyle, ulaşım, elektrik ve haberleşme konularında yaşanan sıkıntıların zamana yayılması durumunda seçmenlerin oy kullanma oranlarında yaşanacak kayıplar konusunda da endişe duydukları kaydedildi.

Florida'daki konut rantı kasırgadaki zararı katladı

Öte yandan CNN'in internet sitesinde yer alan makalede, Florida eyaletinin sahil bölgelerinde on yıllar boyunca izin verilen çarpık yapılaşma ve konut rantının, kasırgaların oluşturduğu can ve mal kaybının artmasına sebep olduğu iddia edildi.

Makalede, ABD'nin büyük gayrimenkul yatırımcılarının bir dönem boyunca Florida'nın sahil bölgesinde, ev ve otel inşa etme yarışına girdiği ve kasırganın etkisini azaltacak süngerimsi yapıdaki sulak bölgelerin ve bataklıkların doldurularak konutlara dönüşmesi sonucu, doğal afetlerde hasarın ve can kayıplarının katlanmasına zemin hazırladıkları belirtildi.

Yazıda, iklim değişikliğinin hızlanmasıyla, yaşam alanlarının nasıl inşa edildiği kadar nerede inşa edildiği konusunun da önem kazandığına vurgu yapıldı.

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ABD'yi Ian Kasırgası vurdu! Can kaybı 87'ye yükseldi ABD'yi Ian Kasırgası vurdu! Can kaybı 87'ye yükseldi Ian Kasırgası'nda ölü sayısı 87'ye çıktı Ian Kasırgası'nda ölü sayısı 87'ye çıktı
Kaynak: AA

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