ABD'de 17 kişinin ölümüne neden olan okul saldırganının davasına devam edildi - Son Dakika
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ABD'de 17 kişinin ölümüne neden olan okul saldırganının davasına devam edildi

28.09.2022 01:20
ABD'de 17 kişinin ölümüne neden olan okul saldırganının davasına devam edildi

NEW ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde 2018'de bir okula düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin ölümüne neden olan Nikolas Cruz'un yargılanmasına devam edildi.

NEW ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde 2018'de bir okula düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin ölümüne neden olan Nikolas Cruz'un yargılanmasına devam edildi.

Fort Lauderdale mahkemesindeki duruşmada, savcılık jüri heyetine Cruz'un saldırıdan önce internette ırkçılık ve nefret üzerine yaptığı araştırmaları gösterdi.

Savcılığın sunduğu belgelerde Cruz'un, Nazi sembollerine ilgi duyduğu ve siyahilere karşı nefret söylemlerinde bulunduğu görüldü.

Florida'nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ne 14 Şubat 2018'de AR-15 tipi otomatik silahla saldırı düzenleyen Nikolas Cruz, 14'ü öğrenci olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş, 17 kişiyi de yaralamıştı.

Saldırıdan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Okulun aynı zamanda eski öğrencisi olan Cruz, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis ya da ölüm cezası talebiyle yargılanıyor.

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Kaynak: AA

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