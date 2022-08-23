ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

23.08.2022 00:36
ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

NEW ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

NEW ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Atlanta Polis Departmanınca Twitter'dan yapılan açıklamada Midtown bölgesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırganın polis tarafından Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı yakınlarında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, mağdurların kadın olduğu bildirildi.

Saldırganın kimliği ve olaya ilişkin detay paylaşılmadı.

YORUMLAR
500
New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı Fauci, aralıkta hükümetteki görevlerinde istifa edecek Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı Fauci, aralıkta hükümetteki görevlerinde istifa edecek
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Atlanta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:17 Motorinden sonra bir zam da benzine! Fiyat 21 lirayı geçti
00:13 Meteoroloji'nden uyarı geldi! 5 gün dışarı şemsiyesiz çıkmayın
00:12 Eski Galatasaraylı Belhanda'dan Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarına olay hareket! Cevabı sosyal medyadan verdiler
23:47 Lider Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti
23:45 6'lı masanın son toplantısından şaşırtan karar: Aday olacak kişi yetkilerini önceden bilecek
23:05 Fenerbahçeli taraftar Valencia'ya neden "GOAT" diyor? İşte sosyal medyada gündem olan kelimenin anlamı
22:58 Bakan Koca güzel haberi verdi: Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alınacak
22:41 Fenerbahçe'nin gol makinası Adana Demirspor'u da boş geçmedi!
22:14 Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti
22:06 Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 00:36:29. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement