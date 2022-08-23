ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

NEW ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Atlanta Polis Departmanınca Twitter'dan yapılan açıklamada Midtown bölgesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırganın polis tarafından Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı yakınlarında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, mağdurların kadın olduğu bildirildi.
Saldırganın kimliği ve olaya ilişkin detay paylaşılmadı.
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