ABD'li Senatör Graham, federal mahkemeden Georgia'da "ifade verme" celbinin iptalini istedi - Son Dakika
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ABD'li Senatör Graham, federal mahkemeden Georgia'da "ifade verme" celbinin iptalini istedi

24.08.2022 23:24
ABD'li Senatör Graham, federal mahkemeden Georgia'da "ifade verme" celbinin iptalini istedi

NEW ABD'nin Güney Carolina eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, federal mahkemeden, 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale soruşturması kapsamında Georgia'da ifade vermesi yönündeki celbin geçersiz sayılması talebinde bulundu.

NEW ABD'nin Güney Carolina eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, federal mahkemeden, 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale soruşturması kapsamında Georgia'da ifade vermesi yönündeki celbin geçersiz sayılması talebinde bulundu.

Avukatı tarafından mahkemeye yapılan başvuruda Graham'ın, Fulton Bölge Mahkemesi'ndeki büyük jüri önünde, başkanlık seçimleri sonrası eyalet yetkililerini telefonda aramasıyla ilgili ifade vermesinin iptal edilmesi veya sınırlandırılması istendi.

Başvuruda, Graham'ın yaptığı telefon görüşmesinin Kongre'deki görevinin bir parçası olduğu savunularak "Anayasa, bir senatörün koruma altına alınmış 'konuşma veya tartışma' hakkında 'sorgulanmayacağını' garanti eder. Bölge savcısının bu talebi bir anlam ifade etmiyor." ifadesine yer verildi.

Temmuz başında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyasını yürüten hukuk ekibinden bazı isimlerle birlikte Senatör Graham, 2020 başkanlık seçimleriyle ilgili geçen yıl başlatılan soruşturma bağlamında Georgia eyaletinde görevlendirilen özel jüriye tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.

Savcıların, Trump'ın seçimleri kaybetmesini takip eden haftalarda, Graham'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'i telefonla arayarak "Trump için daha olumlu bir sonuç olasılığını araştırmak maksadıyla" bazı kayıp oy pusulalarının yeniden incelenmesini talep ettiği ve bu konuda ifadesinin alınmak istendiği kaydedilmişti.

Graham'ın avukatları ise ABD senatörünün eyalet soruşturmasına karşı dokunulmazlığı olduğunu savunmuş ve mahkeme celbinde muaf tutulmasını talep etmişti. Ancak federal yargıç, 15 Ağustos'ta, Graham'ın ilgili soruşturma çerçevesinde Atlanta'daki özel büyük jüri önünde bugün ifade vermesi gerektiğini söylemişti.

Graham'ın avukatlarının başvurusu üzerine temyiz mahkemesi 20 Ağustos'ta tarafların ek savunmalarını yapana kadar mahkeme çağrısını geçici olarak askıya almıştı.

Fulton Bölge Savcılığının, Graham'ın avukatlarının bugün yaptığı savunmaya 29 Ağustos'a kadar karşı tez ile yanıt vermesi gerekiyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'li Senatör Graham, federal mahkemeden Georgia'da 'ifade verme' celbinin iptalini istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'li Senatör Graham, federal mahkemeden Georgia'da "ifade verme" celbinin iptalini istedi - Son Dakika
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