ABD'nin Idaho eyaletinde yürürlüğe girecek kürtaj yasağı geçici olarak askıya alındı - Son Dakika
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ABD'nin Idaho eyaletinde yürürlüğe girecek kürtaj yasağı geçici olarak askıya alındı

25.08.2022 20:12
ABD'nin Idaho eyaletinde yürürlüğe girecek kürtaj yasağı geçici olarak askıya alındı

NEW ABD'nin Idaho eyaletindeki federal mahkeme, bugün eyalette yürürlüğe girmesi beklenen kürtaj yasağı kanununu askıya aldı.

NEW ABD'nin Idaho eyaletindeki federal mahkeme, bugün eyalette yürürlüğe girmesi beklenen kürtaj yasağı kanununu askıya aldı.

Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Lynn Winmill, gerekçeli kararında, Idaho cezai kürtaj yasağının, federal mevzuatın acil bakım düzenlemesiyle çeliştiğini belirtti.

Kararda, "Idaho yasalarının olağanüstü geniş kapsamı göz önüne alındığında, ne eyalet ne de yasama meclisi, mahkemeyi sağlık çalışanlarının kürtaj yasağı ile diğer yasalardaki yükümlülüklerini aynı anda yerine getirmesinin mümkün olduğuna ikna etti." denildi.

Adalet Bakanı Merrick Garland, karar üzerine yaptığı açıklamada, "Bu karar, Idaho eyaletindeki kadınların federal yasalara göre hakları olan acil tıbbi tedaviyi alabilmelerini sağlıyor. Buna gerekli tedavi kapsamında kürtaj da dahildir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı, bazı sağlık hizmeti sağlayıcıları için acil bakım gereksinimleri belirleyen Acil Tıbbi Tedavi ve İş Yasası (EMTALA) uyarınca bugün yürürlüğe girmesi beklenen Idaho'daki kürtaj yasağının bazı bölümlerine itiraz etmişti.

Idaho'da da 2020'de kabul edilen ve 5 yıla kadar hapis cezası öngören kürtaj yasağının, ABD Yüksek Mahkemesinin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan "Roe-Wade kararı"nı 24 Haziran'da iptal etmesinden sonra "tetikleyici yasak" olarak bugün yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Tetikleyici yasak kapsamında bugün ayrıca Oklahoma, Tennessee ve Teksas'ta kürtajı yasaklayan yeni yasalar yürürlüğe girdi.

Eyalet meclislerinde kürtajı yasaklamak için geçmişte çıkarılmış ancak Yüksek Mahkeme'nin 1973 yılında aldığı Roe-Wade kararından dolayı tam hayata geçirilemeyen bu yasalar, bu kararın iptalinden dolayı uygulamaya konuluyor.

ABD'de 26 eyaletin tetikleyici yasaklardan etkilenebileceği kaydedilirken, şu ana kadar Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri ve Güney Dakota'da kürtajı yasaklayan yasalar yürürlüğe girdi.

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Kaynak: AA

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