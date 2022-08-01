ABD'deki trafik kazasında 5'i çocuk 7 kişi öldü

Minibüs şoförünün de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, hayatını kaybeden çocukların 5 ila 13 yaş aralığında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kazaya ters yönde hızla gittiği belirtilen minibüsün sebep olduğu düşünülürken, minibüste bulunan 1 kadın ve 5 çocukla diğer aracın kadın sürücüsünün olay yerinde öldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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