ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşanan sellerde 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşanan sellerde 15 kişi hayatını kaybetti

29.07.2022 17:35
ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşanan sellerde 15 kişi hayatını kaybetti

NEW ABD'nin Kentucky eyaletinde sağanak sonucu meydana gelen sellerde 15 kişi yaşamını yitirdi.

NEW ABD'nin Kentucky eyaletinde sağanak sonucu meydana gelen sellerde 15 kişi yaşamını yitirdi.

Kentucky Valisi Andy Beshear, yaptığı açıklamada, 27 Temmuz'da başlayan sağanak sonucu oluşan sellerde 15 kişinin öldüğünü bildirdi.

Beshear, selde kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Köprüler ve bazı yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı, araçların sürüklendiği ifade edildi.

Seller nedeniyle bölgede binlerce insanın elektriksiz kaldığı bildirildi.

Beyaz Saray açıklama yaptı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bugün Başkan Joseph R. Biden, Jr. Kentucky Topluluğu'nda büyük bir felaket olduğunu açıkladı. Şiddetli fırtınalar, sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde yerel kurtarma çabalarını desteklemek için federal yardım emri verdi." ifadeleri kullanıldı.

Las Vegas merkezi sular altında

ABD'nin eğlence merkezlerinden Las Vegas şehrinin merkezini de sel sularının bastığı öğrenildi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, çöl ikliminin hakim olduğu Las Vegas'ta sel sularının Las Vegas Bulvarı başta olmak üzere geniş caddeleri nehre dönüştürdüğü görüldü.

Şehrin lüks otellerinin zemin katlarındaki otoparklar sular altında kaldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşanan sellerde 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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