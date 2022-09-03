ABD'de uçak kaçıran pilottan alışveriş merkezine çarpma tehdidi - Son Dakika
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ABD'de uçak kaçıran pilottan alışveriş merkezine çarpma tehdidi

03.09.2022 22:04
ABD'de uçak kaçıran pilottan alışveriş merkezine çarpma tehdidi

NEW ABD'nin Mississippi eyaletinde küçük bir uçağı kaçıran şüpheli, güvenlik güçlerinin ihtarına, uçağı yakınlardaki büyük bir alışveriş merkezine çarpabileceği tehdidiyle karşılık verdi.

NEW ABD'nin Mississippi eyaletinde küçük bir uçağı kaçıran şüpheli, güvenlik güçlerinin ihtarına, uçağı yakınlardaki büyük bir alışveriş merkezine çarpabileceği tehdidiyle karşılık verdi.

Tupelo Polis Şefi John Quaka basın açıklamasında, Cory Wayne Patterson adlı şüphelinin bölgedeki havaalanından çift motorlu Beechcraft King Air 90 tipi uçağı kaçırdığını ve yakın bölgede bulunan Walmart mağazasına çarpacağını söyleyerek sivillere korku dolu anlar yaşattığını belirtti.

Quaka, Patterson'la 911 hattı üzerinden irtibat kurulduğunu ve uzun bir ikna süreci sonunda pilotun, uçağı bir tarlaya indirdikten sonra gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Polis Şefi, her ihtimale karşı alışveriş merkezini tamamen boşalttıklarını ve bölge halkını uyardıklarını bildirdi.

Mississippi Valisi Tate Reeves, durumun herhangi bir can kaybı olmadan çözülmesinden memnuniyetini dile getirerek, "durumu aşırı profesyonellikle yöneten" kolluk kuvvetlerine teşekkürlerini iletti.

Polis, Patterson'ın havaalanında çalışan bir görevli olduğu, sabah mesai saatinden önce gelerek uçağı kaçırdığı bilgisini paylaştı.

Büyük hırsızlık ve terör tehdidinde bulunmakla suçlanan pilotun federal suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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