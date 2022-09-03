Quaka, Patterson'la 911 hattı üzerinden irtibat kurulduğunu ve uzun bir ikna süreci sonunda pilotun, uçağı bir tarlaya indirdikten sonra gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'de uçak kaçıran pilottan alışveriş merkezine çarpma tehdidi - Son Dakika

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