ABD'nin New Mexico eyaletinde 3 ayrı Müslüman cinayetinde "aynı fail" şüphesi - Son Dakika
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ABD'nin New Mexico eyaletinde 3 ayrı Müslüman cinayetinde "aynı fail" şüphesi

05.08.2022 23:15
ABD'nin New Mexico eyaletinde 3 ayrı Müslüman cinayetinde "aynı fail" şüphesi

NEW ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrinde, ayrı zamanlarda öldürülen 3 Müslümanın katilinin aynı kişi veya kişiler olabileceği belirtildi.

NEW ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrinde, ayrı zamanlarda öldürülen 3 Müslümanın katilinin aynı kişi veya kişiler olabileceği belirtildi.

Albuquerque Polis Departmanından Kyle Hartsock, düzenlediği basın toplantısında, Müslüman toplumu arasında endişeye neden olan cinayetler hakkında bilgi verdi.

Hartsock, Kasım 2021'de 62 yaşındaki Mohammad Ahmadi'nin helal market işletmesinin arkasındaki araç parkında ölü bulunduğunu, 9 ay sonra 26 Temmuz'da 41 yaşındaki Aftab Hussein'ın apartmanının park yerinde vurulduğunu ve en son 1 Ağustos'ta öğrenci lideri 27 yaşındaki Muhammad Afzaal Hussain'in New Mexico Üniversitesi yolunda öldürüldüğünü aktardı.

"Cinayet dedektiflerimiz ve müfettişlerimiz şu anda aynı kişi veya kişilerin bu 3 suçu da işlediğine dair güçlü bir olasılık olduğuna inanıyor." diyen Hartsock, kurbanların ortak yönü olan ırk ve dinlerine işaret etti.

Hartsock, kurbanların Müslüman toplumuna üye oldukları için hedef alınmış olabileceklerini vurguladı.

Cinayet kurbanı 3 Müslüman'ın da pusuya düşürülerek öldürüldüğüne dikkati çeken Hartsock, "Bu da bize saldırganın eylemleri için pusuda beklediğini gösteriyor." değerlendirmesi yaptı.

Hartsock, kamuoyunda bilgisi bulunanlardan cinayetlerin aydınlatılması için yardım isteyerek, bunların seri cinayetler olup olmadığı konusunda ise bir şey söyleyemeyeceklerini kaydetti.

"Irk veya dine dayalı şiddete müsamaha gösterilmeyecek"

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, söz konusu 3 cinayetle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Mohammad Ahmadi, Aftab Hussein ve son olarak Muhammad Afzaal Hussain'in anlamsız ve korkunç cinayetleri beni ve herkesi derinden rahatsız ediyor." ifadesini kullandı.

New Mexico'nun çeşitliliğiyle gurur duyan bir eyalet olduğunu vurgulayan Grisham, kurbanların ailelerine taziyelerini iletti.

Grisham, topluluk üyelerine karşı ırk veya dine dayalı şiddete müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

"Müslüman komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Albuquerque Belediye Başkanı Tim Keller da yaptığı yazılı açıklamada, "Yerel Müslüman topluluğumuzun üyelerinin son zamanlarda öldürülmesinden rahatsızız. Polis ve FBI, bu davaları çözmek için çalışırken ve toplum bu trajedilerin yasını tutarken, Müslüman komşularımızın yanında olmaya ve destek sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de 3 Müslümanın, muhtemelen ön yargı saikiyle vurularak öldürülmesinden sorumlu kişi veya kişilerin bulunmasına yol açacak bilgiler için 5 bin dolar ödül koyduğunu açıkladı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'nin New Mexico eyaletinde 3 ayrı Müslüman cinayetinde "aynı fail" şüphesi - Son Dakika
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