ABD'nin New Mexico eyaletinde "aynı fail" şüphesiyle 4'üncü Müslüman cinayeti

NEW ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrinde, dün gece bir Müslümanın daha vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Albuquerque Polis Departmanı Şerifi Harold Medina, şehrin San Mateo bölgesinde öldürülen Müslüman hakkında detay vermezken, bu olayın son 9 ayda işlenen diğer 3 Müslüman cinayeti ile bağlantılı olabileceğini kaydetti.

Yetkililer, cinayetler hakkında bilgisi olanların polise başvurması çağrısını yinelerken, şehirdeki Müslüman toplumunun yaşadığı belirli bölgelerde devriye ve güvenliğin artırıldığı bildirildi.

Ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de sorumlu kişi veya kişilerin bulunmasına yol açacak bilgiler için daha önce 5 bin dolar olarak belirlediği ödülü 10 bin dolara çıkardığını duyurdu.

Son 9 ayda 4 Müslüman cinayeti

Albuquerque Polis Departmanından Kyle Hartsock, 4 Ağustos'da düzenlediği basın toplantısında, Müslüman toplumu arasında endişeye neden olan cinayetler hakkında bilgi vermiş, şehirde son 9 ayda öldürülen Müslümanların katilinin aynı kişi veya kişiler olabileceğini belirtmişti.

Hartsock, kurbanların Müslüman toplumuna üye oldukları için hedef alınmış olabileceklerini vurgulayarak, "Cinayet dedektiflerimiz ve müfettişlerimiz aynı kişi veya kişilerin bu cinayetleri ırk ve din temelli işlediğine dair güçlü bir olasılık olduğuna inanıyor." demişti.

Cinayet kurbanı Müslümanların her birinin pusuya düşürülerek öldürüldüğüne dikkati çeken Hartsock, "Bu da bize saldırganın eylemleri için pusuda beklediğini gösteriyor." değerlendirmesi yapmıştı.

Albuquerque'de 62 yaşındaki Mohammad Ahmadı Kasım 2021'de helal market işletmesinin arkasındaki araç parkında ölü bulunurken, 26 Temmuz'da da 41 yaşındaki Aftab Hussein apartmanının park yerinde vurulmuştu. En son bu hafta başı, 1 Ağustos'ta öğrenci lideri 27 yaşındaki Muhammad Afzaal Hussain'in New Mexico Üniversitesi yolunda vurularak öldürüldüğü açıklanmıştı.

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