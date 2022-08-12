New York'ta saldırıya uğrayan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi ameliyata alındı - Son Dakika
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New York'ta saldırıya uğrayan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi ameliyata alındı

12.08.2022 23:55
New York'ta saldırıya uğrayan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi ameliyata alındı

NEW ABD'nin New York eyaletinde bir konferans esnasında bıçaklı saldırıya uğrayan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Selman Rüşdi'nin (75), hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

NEW ABD'nin New York eyaletinde bir konferans esnasında bıçaklı saldırıya uğrayan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Selman Rüşdi'nin (75), hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Görgü tanıklarına göre, New York'un Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için sahneye çıkan Rüşdi, siyah giyimli ve maskeli bir kişinin saldırısına maruz kaldı.

Rüşdi, "yumruklanması ve boynundan bıçaklanması" sonucu yere düştü.

Erkek olduğu belirtilen saldırganın yakalandığı belirtildi.

New York Valisi Kathy Hochul, bıçaklama esnasında çok kan kaybeden Rüşdi'nin hayatta olduğunu belirterek, "ihtiyacı olan bakımı aldığını" söyledi.

Yardıma koşanlar arasında bulunan Dr. Martin Haskell'in, Rüşdi'nin yaralarını "ciddi ama iyileşebilir" olarak nitelendirdiği bilgisi paylaşıldı.

1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

Hint asıllı bir ailenin oğlu olan Rüşdi, 2008'de Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalyelik unvanı verilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York'ta saldırıya uğrayan 'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Salman Rüşdi ameliyata alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: New York'ta saldırıya uğrayan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi ameliyata alındı - Son Dakika
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