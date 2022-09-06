New York'ta İşçi Bayramı kutlandı

NEW ABD'nin New York eyaletinde, İşçi Bayramı (Labor Day) dolayısıyla düzenlenen West Indian Karnavalı renkli görüntülere sahne oldu.

New York'ta, Güney Latin Amerikalı göçmenlerin yoğun olduğu Brooklyn kentinde Labor Day etkinliği kapsamında düzenlenen karnavala yüz binlerce kişi katıldı.

New York Valisi Kathy Hochul ve Belediye Başkanı Eric Adams da emekçileri yalnız bırakmadı.

Adams, bu yıl 55'incisi düzenlenen karnavalda, geçmiş yıllarda yaşanan silahlı saldırı ve yaralanmaların tekrarlanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldırdı.

Birkaç kişinin korteje izinsiz girmek istemesinden dolayı yaşanan kısa süreli arbede ve 2 kişinin gözaltına alınması dışında asayiş bakımından sakin geçen karnavalda, Amerikan yerlileriyle beraber Karaip Adaları kökenli New Yorklular görkemli kıyafetleriyle dans etti.

ABD'nin en büyük kutlama etkinliklerinden West Indian Karnavalı'na her yıl 1 milyondan fazla kişi katılıyor.

Biden'dan görüntülü kutlama mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, İşçi Bayramı'nı Twitter'dan paylaştığı görüntülü mesajla kutladı.

Ülkenin geleceğine giden yolu işçi sınıfının açtığına işaret eden Biden, "Amerika'yı orta sınıf, orta sınıfı ise sendikalar inşa etti. İşçi Bayramı'nda, ülke genelindeki sendikaların ve işçilerin ekonomimizi hareket ettirmek ve ulusumuzu güçlü kılmak için katlandığı mücadelenin farkındayız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de emekçilerin bayramını, "İşçi Bayramı nedeniyle, adil ücretler, işçi hakları ve daha güvenli çalışma koşulları için mücadele eden sendikalara ve organizatörlere teşekkür ederiz." mesajıyla kutladı.

ABD'de her yıl eylül ayının ilk pazartesi günü İşçi Bayramı olarak kutlanıyor.

Ülkede ilk İşçi Bayramı, 5 Eylül 1882'de 10 binden fazla kadın ve erkeğin New York'un Manhattan bölgesindeki geçit töreniyle kutlanmıştı.