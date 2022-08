Salman Rüşdi'ye saldıran kişinin New Jersey'deki evinde arama yapıldı

NEW ABD'nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'ye (75) saldıran 24 yaşındaki Hadi Matar'ın New Jersey'nin Fairview kasabasındaki evinde polis arama yaptı.

Matar'ın evinin bulunduğu sokak güvenlik kordonuyla çevrilirken, aramaya yerel polisin yani sıra Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri de katıldı.

AA muhabirinin de gelişmeleri yakından izlediği olay yerinde toplanan sokak sakinleri, Matar'ı tanımadıklarını belirterek, yaşananlardan duydukları şaşkınlığı dile getirdi.

FBI ve polisin evde yaptığı arama ve inceleme akşam geç saatlere kadar sürdü.

Salman Rüşdi, dün, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için sahneye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Biri boynundan olmak üzere yaklaşık 10 bıçak darbesi alan Rüşdi, helikopterle yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

Saldırgan ise olay yerinde yakalanarak kelepçeli halde en yakın en yakın polis karakoluna götürülmüştü.

???????1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.