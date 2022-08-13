Salman Rüşdi'ye saldıran kişinin New Jersey'deki evinde arama yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Salman Rüşdi'ye saldıran kişinin New Jersey'deki evinde arama yapıldı

13.08.2022 03:55
Salman Rüşdi'ye saldıran kişinin New Jersey'deki evinde arama yapıldı

NEW ABD'nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'ye (75) saldıran 24 yaşındaki Hadi Matar'ın New Jersey'nin Fairview kasabasındaki evinde polis arama yaptı.

NEW ABD'nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'ye (75) saldıran 24 yaşındaki Hadi Matar'ın New Jersey'nin Fairview kasabasındaki evinde polis arama yaptı.

Matar'ın evinin bulunduğu sokak güvenlik kordonuyla çevrilirken, aramaya yerel polisin yani sıra Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri de katıldı.

AA muhabirinin de gelişmeleri yakından izlediği olay yerinde toplanan sokak sakinleri, Matar'ı tanımadıklarını belirterek, yaşananlardan duydukları şaşkınlığı dile getirdi.

FBI ve polisin evde yaptığı arama ve inceleme akşam geç saatlere kadar sürdü.

Salman Rüşdi, dün, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için sahneye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Biri boynundan olmak üzere yaklaşık 10 bıçak darbesi alan Rüşdi, helikopterle yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

Saldırgan ise olay yerinde yakalanarak kelepçeli halde en yakın en yakın polis karakoluna götürülmüştü.

???????1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

YORUMLAR
500
Yazar Salman Rüşdi, New York'taki konferansta saldırıya uğradı! 'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle ölüm tehditleri alıyordu Yazar Salman Rüşdi, New York'taki konferansta saldırıya uğradı! 'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle ölüm tehditleri alıyordu İngiliz yazar Salman Rüşdi New York'ta bıçaklı saldırıya uğradı İngiliz yazar Salman Rüşdi New York'ta bıçaklı saldırıya uğradı
Kaynak: AA

Salman Rüşdi, New Jersey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salman Rüşdi'ye saldıran kişinin New Jersey'deki evinde arama yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Trafik sigortası primlerine yüzde 20'ye kadar zam yapıldı! İşte yeni tarifeler...
00:06 PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi
00:05 Araç sahiplerine kötü haber! Gelen zamla birlikte benzinin fiyatı 21 lirayı aştı
23:52 Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı
23:31 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü
23:30 Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak
23:06 Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
23:46 20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 03:55:38. #1.12#
SON DAKİKA: Salman Rüşdi'ye saldıran kişinin New Jersey'deki evinde arama yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement