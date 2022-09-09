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Kraliçe Elizabeth, New York, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › New York'ta Nasdaq Borsasının dış cephe ekranına Kraliçe Elizabeth'in görüntüsü yansıtıldı - Son Dakika

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