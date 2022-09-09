New York'ta Nasdaq Borsasının dış cephe ekranına Kraliçe Elizabeth'in görüntüsü yansıtıldı - Son Dakika
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New York'ta Nasdaq Borsasının dış cephe ekranına Kraliçe Elizabeth'in görüntüsü yansıtıldı

09.09.2022 00:16
New York'ta Nasdaq Borsasının dış cephe ekranına Kraliçe Elizabeth'in görüntüsü yansıtıldı

NEW ABD'nin New York merkezli borsa kuruluşu Nasdaq binasının dış cephe ekranında 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in görüntüsü paylaşıldı.

NEW ABD'nin New York merkezli borsa kuruluşu Nasdaq binasının dış cephe ekranında 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in görüntüsü paylaşıldı.

New York'un Times Meydanı'nda bulunan Nasdaq merkez binasının dijital ekrandan oluşan dış cephesinin tamamı, ölüm haberi duyulduktan kısa süre sonra Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafıyla kaplanırken bina içindeki ekranlarda ise hayatından kesitler sunulan görüntüler yayınlandı.

New York Borsası'nın ardından, piyasa değeri bakımında dünyanın ikinci büyük borsa şirketinin reklam panosunda, "Nasdaq, Kraliçe Elizabeth'in hayatı ve mirasıyla onur duyar." ifadesine yer verildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, 96 yaşında, dün öğlen saatlerinde vefat ettiği bildirilmişti.

Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği, naaşının bugün başkent Londra'ya götürüleceği belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Kraliçe Elizabeth, New York, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta Nasdaq Borsasının dış cephe ekranına Kraliçe Elizabeth'in görüntüsü yansıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: New York'ta Nasdaq Borsasının dış cephe ekranına Kraliçe Elizabeth'in görüntüsü yansıtıldı - Son Dakika
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