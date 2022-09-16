ABD'nin Massachusetts eyaletine 2 küçük uçak dolusu düzensiz göçmen habersizce bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Massachusetts eyaletine 2 küçük uçak dolusu düzensiz göçmen habersizce bırakıldı

16.09.2022 01:23
ABD'nin Massachusetts eyaletine 2 küçük uçak dolusu düzensiz göçmen habersizce bırakıldı

NEW ABD'nin Teksas eyaletinden, kuzeydoğudaki Massachusetts eyaletine 2 küçük uçak dolusu düzensiz göçmenin, iş bulmalarında yardımcı olma vaadiyle kandırılarak getirildiği bildirildi.

NEW ABD'nin Teksas eyaletinden, kuzeydoğudaki Massachusetts eyaletine 2 küçük uçak dolusu düzensiz göçmenin, iş bulmalarında yardımcı olma vaadiyle kandırılarak getirildiği bildirildi.

Massachusetts Eyalet Senatörü Julian Cyr tarafından yapılan açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu, çoğu Venezuelalı 50 kadar düzensiz göçmenin, tatil kenti olarak bilinen Martha's Vineyard adasına hava yoluyla getirilerek bırakıldığı belirtildi.

Eyalet yetkilileri, Teksas'tan kalkan uçakların, Florida Valisi Ron DeSantis tarafından finanse edildiğini iddia ederken adaya gelen düzensiz göçmenlerin her türlü ihtiyacının karşılanarak barınaklara yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

Florida Valisi Desantis, yaptığı basın açıklamasında, "Biz bir sığınak devlet değiliz ve yasa dışı göçmenlerin sığınak yargı bölgelerine taşınmasını memnuniyetle kolaylaştıracağız." diyerek, ABD'nin her eyaletinin düzensiz göçmen yükünü paylaşması gerektiğinin altını çizdi.

Kamala Harris'in konutunun önüne iki otobüs dolusu düzensiz göçmen bırakıldı

Düzensiz göçmenlerle ilgili artan siyasi tartışmanın ortasında, Teksas'tan gelen iki otobüs dolusu düzensiz göçmen, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkent Washington'daki konutunun hemen dışına bırakılmıştı.

Fox News'in yayınladığı videoda, 75 ila 100 kişi taşıdığı bildirilen iki otobüsün başkan yardımcısının konutunun yakınına geldiği ve çoğu Venezuela'dan gelen düzensiz göçmenlerin daha sonra bir sivil toplum örgütü tarafından yakınlardaki kiliseye nakledildiği görüldü.

Teksas Valisi Greg Abbott daha sonra Twitter'da yaptığı paylaşımda "Harris, sınırımızın 'güvenli' olduğunu iddia ediyor ve krizi reddediyor. Biden yönetimine işini yapması ve sınırı koruması için çağrıda bulunarak göçmenleri arka bahçesine gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'ye giren yasa dışı göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.

YORUMLAR
500
Suriyeli çocukların sesini dünyaya duyuran 3,5 metrelik 'Küçük Emel' New York'ta Suriyeli çocukların sesini dünyaya duyuran 3,5 metrelik 'Küçük Emel' New York'ta New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Massachusetts, Teksas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Massachusetts eyaletine 2 küçük uçak dolusu düzensiz göçmen habersizce bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:55 Düzce'deki bir lisede görev yapan müdürün kendine özel tuvalet yaptırdığı iddia edildi
00:31 Avrupa'da süper gece! UEFA ülke sıralamasında Yunanistan'ı geride bıraktık
00:17 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'dan geri alınan İzyum'da toplu mezar bulunduğunu açıkladı
00:11 Başakşehir'den Avrupa'da görkemli zafer! Fiorentina'yı farklı geçti
00:02 Fenerbahçe pes etmedi! Rennes deplasmanından puanı 90+2'de kopardı
23:55 Azerbaycan askerinin yaralanan Ermeni askere yardım ettiği görüntüler beğeni topladı
23:39 Fenerbahçe'nin Rennes'den yediği 2. gol sırasında kale direğine çarpan Luan Peres sakatlandı
23:13 Zafer Partisi'nin genel merkezine asılan pankart polisi harekete geçirdi! Ümit Özdağ açıklama yaptı
23:13 İrfan Can Kahveci'nin Rennes maçında yaptıkları Fenerbahçelileri çıldırttı
22:48 CHP'li Gürsel Tekin'den 'istifa' açıklaması! "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri tartışmalara neden olmuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2022 01:23:31. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin Massachusetts eyaletine 2 küçük uçak dolusu düzensiz göçmen habersizce bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement