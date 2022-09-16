ABD'nin Massachusetts eyaletine 2 küçük uçak dolusu düzensiz göçmen habersizce bırakıldı

NEW ABD'nin Teksas eyaletinden, kuzeydoğudaki Massachusetts eyaletine 2 küçük uçak dolusu düzensiz göçmenin, iş bulmalarında yardımcı olma vaadiyle kandırılarak getirildiği bildirildi.

Massachusetts Eyalet Senatörü Julian Cyr tarafından yapılan açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu, çoğu Venezuelalı 50 kadar düzensiz göçmenin, tatil kenti olarak bilinen Martha's Vineyard adasına hava yoluyla getirilerek bırakıldığı belirtildi.

Eyalet yetkilileri, Teksas'tan kalkan uçakların, Florida Valisi Ron DeSantis tarafından finanse edildiğini iddia ederken adaya gelen düzensiz göçmenlerin her türlü ihtiyacının karşılanarak barınaklara yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

Florida Valisi Desantis, yaptığı basın açıklamasında, "Biz bir sığınak devlet değiliz ve yasa dışı göçmenlerin sığınak yargı bölgelerine taşınmasını memnuniyetle kolaylaştıracağız." diyerek, ABD'nin her eyaletinin düzensiz göçmen yükünü paylaşması gerektiğinin altını çizdi.

Kamala Harris'in konutunun önüne iki otobüs dolusu düzensiz göçmen bırakıldı

Düzensiz göçmenlerle ilgili artan siyasi tartışmanın ortasında, Teksas'tan gelen iki otobüs dolusu düzensiz göçmen, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkent Washington'daki konutunun hemen dışına bırakılmıştı.

Fox News'in yayınladığı videoda, 75 ila 100 kişi taşıdığı bildirilen iki otobüsün başkan yardımcısının konutunun yakınına geldiği ve çoğu Venezuela'dan gelen düzensiz göçmenlerin daha sonra bir sivil toplum örgütü tarafından yakınlardaki kiliseye nakledildiği görüldü.

Teksas Valisi Greg Abbott daha sonra Twitter'da yaptığı paylaşımda "Harris, sınırımızın 'güvenli' olduğunu iddia ediyor ve krizi reddediyor. Biden yönetimine işini yapması ve sınırı koruması için çağrıda bulunarak göçmenleri arka bahçesine gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'ye giren yasa dışı göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.