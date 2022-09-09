ABD'de 6 ay önce hapisten çıkan saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

Saldırılara ilişkin kayıtlarda, Kelly'nin bir mağazaya girerken kameraya bakarak konuştuğu ve hemen ardından karşılaştığı ilk kişiye ateş ettiği görülüyor.

Memphis Polis Departmanı, saatlerce süren saldırılar sırasında Twitter adresinden anlık güncellemelerle halkı uyarırken, mağdur sayısının artmaması için bir beyzbol stadyumunun ve üniversite kampüslerinin giriş çıkışlarının kapatıldığı, halk otobüsü hizmetlerinin askıya alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

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