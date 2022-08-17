ABD'de emekli generallerin yüksek gelirli mentorluk programıyla istihdamı sorgulanıyor - Son Dakika
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ABD'de emekli generallerin yüksek gelirli mentorluk programıyla istihdamı sorgulanıyor

17.08.2022 03:41
ABD'de emekli generallerin yüksek gelirli mentorluk programıyla istihdamı sorgulanıyor

NEW ABD ordusunda, emekli generallerin "kıdemli danışman" olarak, yüksek ücretlerle istihdam edildiği "kazançlı bir Pentagon sözleşme programının" yeniden incelemeye alındığı bildirildi.

NEW ABD ordusunda, emekli generallerin "kıdemli danışman" olarak, yüksek ücretlerle istihdam edildiği "kazançlı bir Pentagon sözleşme programının" yeniden incelemeye alındığı bildirildi.

USA Today'in haberine göre, Pentagon'un, savaş tecrübeleri ve diğer özel yetenekleri bulunan 80'e yakın emekli general ve amirali, tecrübe aktarımı için saatliği yaklaşık 90 dolardan çalıştırmasının ve yapılan incelemede, bunlardan sadece birkaçının sözleşmeli savunma şirketleri için çalıştığının ortaya çıkmasının rahatsızlık verdiği belirtildi.

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı, Kongre Üyesi Jackie Speier, "Ordumuzdaki pek çok kişinin sorununun özü budur: Kurallara göre oynamayı reddediyorlar ve bundan kurtulmalarına izin veriliyor. Sözde mentor programı hakkında bilgilendirilmeyi bekliyorum." ifadesini kullandı.

Speier, bunun kendisini ve Amerikan vergi mükelleflerini rahatsız edecek bir konu olduğuna değindi.

Ayrıca Pentagon'un son birkaç yıldır "silahlı kuvvetlerin ve Amerikan halkının çeşitliliğini yansıtan liderler yetiştirmeye çalışmasına rağmen" yenilenen kıdemli mentor programı için neredeyse tamamen beyaz ve erkekleri tercih etmesinin bir diğer rahatsızlık konusu olduğu vurgulandı.

Haberde, işe alınan emekli generallerden birinin (Korgeneral Gary Volesky) Twitter'da ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'la alay eden bir paylaşımı sonrası açığa alındığı, diğer bir generalin ise (Korgeneral David Huntoon) 2012'de, yardımcılarını bazı etkinliklerde görevlendirmek, arkadaşının kedilerini beslemek gibi görev tanımı dışında çalıştırdığı tespiti paylaşıldı.

Emekli generallerin mentorluk ücretleri daha önce de gündem olmuştu

Kıdemli mentor programı, 2009'da USA Today tarafından yapılan bir araştırmanın ardından, emekli subaylara askeri hizmetlere danışmanlık yapmak için saatte 330 dolar kadar para ödendiğinin tespit edilmesinden sonra hemen hemen sonlandırılmıştı.

Mentorların çoğu, Pentagon'a ürün satmak isteyen savunma firmaları için de çalışıyordu ve emekli subaylar sözleşmeli olarak işe alındıkları için az sayıda etik kural uygulanıyordu.

Dönemin ABD Müşterek Kuvvetler Komutanlığını yöneten James Mattis, 2009'da verdiği bir röportajda, emekli kıdemli memurlara güvenme ihtiyacına atıfta bulunarak, programın daha fazla denetlenmesi ihtiyacını reddetmişti.

Dönemin Savunma Bakanı Robert Gates ve Kongre araya girerek, danışmanların devlet çalışanı olarak işe alınmasını, maaş üst sınırına tabi olmasını ve kamu mali açıklama formlarını doldurmalarını zorunlu kılmış, bu uygulamalar yürürlüğe girdikten sonra mentorluk yapan neredeyse tüm generaller istifa etmişti.

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Kaynak: AA

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