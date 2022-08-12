Pelosi'den Cumhuriyetçilere "FBI'ya yönelik söylemleri yumuşatın" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Pelosi'den Cumhuriyetçilere "FBI'ya yönelik söylemleri yumuşatın" çağrısı

12.08.2022 22:26
Pelosi'den Cumhuriyetçilere "FBI'ya yönelik söylemleri yumuşatın" çağrısı

NEW ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Cumhuriyetçi partililere, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan malikanesine yapılan baskından dolayı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve diğer kolluk kuvvetlerine yönelik saldırılarına son vermeleri çağrısında bulundu.

NEW ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Cumhuriyetçi partililere, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan malikanesine yapılan baskından dolayı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve diğer kolluk kuvvetlerine yönelik saldırılarına son vermeleri çağrısında bulundu.

Pelosi, Kongre'de düzenlediği haftalık basın toplantısında, son günlerdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Trump'ın evinde yapılan aramadan sonra Cumhuriyetçilerin söylemlerinin kamu görevlilerine yönelik şiddet tehdidini arttırdığını belirten Pelosi, "Kongre üyeleri de dahil olmak üzere kamu görevlilerine yönelik tehdit Trump'ın açıklamalarıyla daha da kötüleşti." şeklinde konuştu.

Pelosi, "Cumhuriyetçilerin bulunduğu odada, söylemlerinin kolluk kuvvetlerine yönelik saldırılara teşvik etmek yerine 'Sadece sakin olun, gerçeklerin ne olduğunu görelim ve ona göre hareket edelim' diyen bir yetişkin olacağını düşünmek isterdiniz." dedi.

FBI baskınının içeriği ve devam eden soruşturma konusunda kamuoyunda tartışılanların dışında bilgisi olmadığını öne süren Pelosi, haberlerde yer alan "nükleer silahlarla ilgili belgelerin arandığı" haberlerine işaret etti. Pelosi, "Eğer o belgelerin doğası öyleyse, bu çok ciddi." diye konuştu.

FBI ajanlarının 8 Ağustos'ta Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesine yaptığı baskına Kongre üyesi bazı cumhuriyetçiler tepki göstererek, sosyal medya hesaplarından "FBI'yı yok edin", "FBI'ın kaynaklarını kesin" şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.

Ayrıca dün, ABD'nin Ohio eyaletinde, Rick Shiffer adlı silahlı bir saldırgan, AR15 tarzı yarı otomatik silahla FBI ofisine girmeye çalıştıktan sonra polisle girdiği çatışmada öldürülmüş, Amerikan basınında, Shiffer'in sosyal medya hesabında, Trump'ın evine baskın düzenlenmesine tepki gösterdiği ve takipçilerini silahlanmaya çağırdığı şeklinde bilgilere dikkat çekilmişti.

Adalet Bakanı Merrick Garland, Trump'ın evine yapılan FBI baskını ile ilgili dün ilk kez kameraların karşısına çıkarak FBI ajanlarını "yurtsever kamu hizmetlileri" diye nitelemiş, kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet tehdidi söylemlerine karşı çıkmıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Florida, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pelosi'den Cumhuriyetçilere 'FBI'ya yönelik söylemleri yumuşatın' çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını açıkladı
21:28 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ÖTV yanıtı
21:21 Plajda güneşlenirken rüzgardan uçan şemsiyenin saplandığı kadın feci şekilde öldü
21:14 Önce ailesine sonra sokaktakilere kurşun yağdırdı! 11 ölü ve 6 yaralı var
21:11 Bakan Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarının hızla düşeceğini söyledi
20:35 Sağlık-Sen Başkanı açıkladı! Yeni yönetmelikle hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak?
20:34 Sarı-kırmızılı taraftar Belotti'nin eşi ile ilgili çıkan haberler sonrası harekete geçti: Come to Galatasaray
20:03 "CHP'li belediyeler için İçişleri'nde birim oluşturuldu" iddiasına Bakan Süleyman Soylu'dan videolu yanıt geldi
19:54 Trabzonspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 22:26:38. #1.13#
SON DAKİKA: Pelosi'den Cumhuriyetçilere "FBI'ya yönelik söylemleri yumuşatın" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement