BM zirvesi nedeniyle New York trafiği yılın en yoğun haftasını yaşıyor

NEW Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmeleri nedeniyle 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanının bulunduğu New York'ta trafik yılın en yoğun günlerini yaşıyor.

Şehirde olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle, özellikle BM civarındaki birçok cadde ve sokak bu hafta trafiğe kapatılıyor veya kullanımı sınırlandırılıyor.

Manhattan'ın özellikle doğu yakasındaki otobanı FDR Drive'de aralıklı plansız kapanmalar yapılırken, şehir içindeki bazı caddelerin şeritleri konilerle bölünerek devlet başkanlarının konvoy trafiği için tahsis ediliyor.

Bu hafta şehirde otobüs güzergahları kesintiye uğrarken, Manhattan'ın Midtown denilen orta kesimi genellikle sürücüler için tüm hafta boyunca çok yavaş akan bir trafik ve sıklıkla yaşanan kilitlenmeler nedeniyle tam bir kabusa dönüşüyor.

-"Araçların ortalama hızları saatte 5- 6 kilometreye düşüyor"

Şehir ulaşım yetkililerine göre, Genel Kurul haftasında araçların ortalama hızları saatte 5- 6 kilometreye kadar düşüyor.

Özellikle güvenliğin en üst seviyede bulunduğu BM çevresi ile şehrin en kalabalık noktası Times Meydanı civarında gidilecek noktalara metro ile veya yürüyerek geçmek çoğu zaman araç kullanmaktan daha hızlı oluyor.

-"Trafik, aman tanrım, çok korkunç"

Her yıl eylülde şehirde normal akışı durduran BM zirvesi haftası için AA muhabirine konuşan New Yorklular her şeye rağmen hayatın devam ettiğini söylüyor.

BM'ye yakın 2. Cadde'de evi bulunan ve yaklaşık 50 yıldır New York'ta yaşadığını söyleyen Saul Chaveron, "Bu hafta çok eğlenceli, evet trafik rahatsız ediyor ama bu New Yorklu olmanın bir parçası." şeklinde konuştu.

BM civarında yaşayan bir diğer New Yorklu Nick Mercoglian da, "Aracım yok, onun için beni çok ilgilendirmiyor, gideceğim yere metro ile gidebilir veya yürüyebilirim. Dolayısıyla beni çok rahatsız etmiyor." dedi.

New York'ta 1997'den beri şoförlük yaptığını söyleyen Cem İnyürüten, her sene bu zamanlarda trafikte aynı çileyi yaşadıklarını ancak şehirde zaten genelde yoğun trafik olduğunu belirtti.

İnyürüten, "Bu hafta yoğun ama çoğu New York'lu Manhattan'ı zaten terk ediyor bu yoğunluk ve trafik yüzünden. Genelde bir hafta öncesinden bu BM haftası konuşuluyor, işte trafik olacak, kalabalık olacak diye. Ancak New York şu an en güvenli zamanını yaşıyor. Çünkü çok polis var, özel güvenlik var." dedi.

Bir yıldır New York'ta yaşayan Kazakistanlı Ana Bivoino de, ilk defa BM haftasına şahit olduğunu belirterek, "Güvenliği sağlayan görevliler çok arkadaşça ama trafik, aman tanrım, çok korkunç. Bugün arabamı kullanmıyorum." ifadesini kullandı.

-"Her gün 4,4 milyon araç şehir trafiğinde hareket ediyor"

Normal günlerde bile trafik sorunu ile boğuşan New York şehrinde, internetten açık kaynaklara göre, 717 bini, şehrin en işlek bölgesi olan Manhattan'a olmak üzere, her gün 4,4 milyon civarında araç şehir trafiğinde hareket ediyor.

Yetkililer, New York şehri sakinlerine kayıtlı sadece 1,4 milyon civarında aracın bulunduğuna dikkati çekerek, şehir içinde hareket eden vasıtalarının çoğunun günlük olarak şehir dışından gelip gittiğinin altını çiziyor.

Yaklaşık 5,5 milyon insanın her gün toplu taşıma araçlarını kullandığı New York şehrinde, trafik sorununa kalıcı çözüm için, yıllardır, özellikle Manhattan'a giren her aracın para ödemesi uygulaması teklifi tartışılıyor.