Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı

Bankta oturduğu sırada yanına gelen bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Erdoğan, New York 'taki Central Park'ta bir süre yürüyüş yaptı.

Kaynak: AA

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