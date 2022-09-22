Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle Rusya-Ukrayna, 200 savaş esirini takas etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle Rusya-Ukrayna, 200 savaş esirini takas etti

22.09.2022 00:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle Rusya-Ukrayna, 200 savaş esirini takas etti

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür eden Erdoğan, "Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle Rusya-Ukrayna, 200 savaş esirini takas etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle Rusya-Ukrayna, 200 savaş esirini takas etti - Son Dakika
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