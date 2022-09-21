Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le görüştü

21.09.2022 23:12
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le görüştü

NEW Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile görüştü.

NEW Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın, BM 77. Genel Kurulu vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyareti marjında BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Ukrayna'daki siyasi ve askeri gelişmeler, insani durum ve yardım konuları ile tahıl sevkiyatı süreci ele alındı.

Ukrayna'da çatışma bölgelerinde insani koridorların açılması ve sivillerin tahliyeleri konusunda Türkiye'nin yürüttüğü diplomasinin önemine vurgu yapılan görüşmede, Türkiye ve BM'nin ortak girişimleriyle gerçekleştirilen İstanbul Mutabakatı'nın dünya gıda krizinin çözümüne sağladığı katkıya dikkat çekildi.

Ukrayna'da çatışmaların sonlandırılması için ateşkes sağlanması ve müzakere sürecine dönülmesi konusunda Türkiye'nin yoğun çabalarının devam ettiği belirtilen görüşmede, Türkiye ve BM'nin, insani krizlerin önlenmesinde yakın koordinasyon ve iş birliğini sürdürmesi hususunda mutabık kalındı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, İbrahim Kalın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le görüştü - Son Dakika

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