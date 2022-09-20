New York'ta kritik görüşme! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken bir araya geldi - Son Dakika
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New York'ta kritik görüşme! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken bir araya geldi

20.09.2022 16:33
New York'ta kritik görüşme! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta bir araya geldiği Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile ikili ve bölgesel birçok konuyu görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken, Lotte Palace Oteli'nde gerçekleştirdikleri ikili görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyi yapmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek ikili ilişkileri, Rusya- Ukrayna savaşı, Ermenistan- Azerbaycan ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele alacaklarını kaydetti.

BLINKEN TAHIK KORİDORUNUN ÖNEMİNE İŞARET ETTİ

Blinken de yaptığı açıklamada, Türkiye ve ABD'nin NATO müttefiki olduğunu ve birçok zorluğun aşılmasında birlikte çalıştığını belirterek bugün özellikle Rusya-Ukrayna savaşını ele alacaklarını söyledi. İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının önemine de işaret eden Blinken, bu anlaşmanın sağlanması ve uygulanması konusunda müteşekkir olduğunu dile getirdi.

Açıklamaların ardından basına kapalı devam eden görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, New York, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta kritik görüşme! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: New York'ta kritik görüşme! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken bir araya geldi - Son Dakika
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