Toplantının bir kısmına BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de iştirak ettiği bilgisi aktarıldı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı icra ettik. Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Türkevi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, New York'ta Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.