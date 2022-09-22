Çavuşoğlu, New York'ta Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Çavuşoğlu, New York'ta Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

22.09.2022 00:34
Çavuşoğlu, New York'ta Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Türkevi binasında, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı icra ettik. Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Toplantının bir kısmına BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de iştirak ettiği bilgisi aktarıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, New York'ta Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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