Bakan Çavuşoğlu: "Terörü besleyen faktörleri ele almadıkça terörle mücadele kazanılamaz" - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: "Terörü besleyen faktörleri ele almadıkça terörle mücadele kazanılamaz"

21.09.2022 19:12
Bakan Çavuşoğlu: "Terörü besleyen faktörleri ele almadıkça terörle mücadele kazanılamaz"

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörü besleyen faktörleri ele almadıkça terörle mücadelenin kazanılamayacağını belirtti.

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörü besleyen faktörleri ele almadıkça terörle mücadelenin kazanılamayacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, The Westin Grand Central otelde düzenlenen Terörizmle Mücadele Küresel Forumu (TMFK) 12. Bakanlar Oturumu'na iştirak etti.

Burada yaptığı konuşmada Çavuşoğlu, terörizmin gelişen küresel bir meydan okuma olduğunu ifade ederek teknolojiye daha fazla erişimin bu alandaki tehdidi artırdığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, ayrıca örgüt sonrası terörizm gibi yeni bir fenomenle karşı karşıya olduklarını kaydederek "Terör gruplarıyla gevşek bir şekilde bağlantılı olan ancak anlatılarından ilham alan küçük birimler veya yalnız aktörler tarafından yapılan saldırılar ciddi bir zorluk teşkil ediyor." dedi.

İslamofobi, beyaz üstünlüğü ve ırkçılığın yol açtığı şiddetli aşırı sağ saldırıların da yükselişte olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bölgesel ve mezhepsel gerilimlerin, hoşgörüsüzlük ve zayıf devletlerin, terörist anlatılara zemin hazırladığını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Terörü besleyen faktörleri ele almadıkça terörle mücadele kazanılamaz. Terörist anlatılarını durdurmak için ideolojilerini yenmek şart. Terör gruplarının hak ve özgürlükleri kötüye kullanmasına ve sığınma sistemlerini istismar etmesine izin vermemeliyiz. Terörizme karşı mücadelemizde başarı, teröristlere güvenli bir sığınak vermemek için ortak çabalarımıza bağlıdır. Tecrübe bize terörün dini ve etnik kimliği olmadığını öğretti ve terörün tüm biçimleri ve tezahürleriyle mücadele etmeliyiz. Çifte standarda yer olmamalı."

-"Türkiye'nin desteğine güvenebilirsiniz"

"Terörün farklı biçimlerinden çok çektik." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin, FETÖ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele ederken DEAŞ'la mücadelede ve yabancı terörist savaşçıların hareketlerinin engellenmesinde de önemli rol oynadığının altını çizdi.

Çavuşoğlu, Türk güvenlik güçlerinin en son, DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'yi yakaladığını hatırlatarak, bir terör örgütüne, başka bir terör örgütüne karşı savaşıyor diye meşruiyet kazandırmanın ters tepeceği uyarısında bulundu.

TMFK'nin terör tehdidine toplu olarak yanıt verebilecek değerli bir platform olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, kurucu üye olarak bu Forum'un çalışmalarını desteklediklerini belirterek "Türkiye'nin desteğine güvenebilirsiniz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: 'Terörü besleyen faktörleri ele almadıkça terörle mücadele kazanılamaz' - Son Dakika

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