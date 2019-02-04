New England Patriots, 6'ncı kez Super Bowl şampiyonu
16 dakika önce
Patriots takımı son 18 sezondaki 6'ncı ve son 5 yıldaki 3'üncü NFL şampiyonluğunu elde etti.
Patriots takımı son 18 sezondaki 6'ncı ve son 5 yıldaki 3'üncü NFL şampiyonluğunu elde etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:45
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