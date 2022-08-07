Trump'tan 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar aday olabileceği iması - Son Dakika
Üye Girişi

Trump'tan 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar aday olabileceği iması

07.08.2022 22:43
Trump'tan 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar aday olabileceği iması

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, aday olup olmayacağının tartışıldığı 2024 başkanlık seçimleri için "Bunu tekrar yapmamız gerekebilir.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, aday olup olmayacağının tartışıldığı 2024 başkanlık seçimleri için "Bunu tekrar yapmamız gerekebilir." ifadesini kullandı.

Teksas eyaletinin Dallas şehrinde 3 gündür devam eden 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuşan Trump, Demokratlara eleştiriler yöneltirken, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığı konusunda da imalarda bulundu.

Trump, yaklaşık 2 saat süren konuşmasında, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimleri kastederek, "Amerika'nın geri dönüşü, bu kasımda başlıyor ve bu, Kasım 2024'te geliştireceğimiz durdurulamaz ivme ile devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında 2024 Başkanlık seçimlerine işaret eden Trump, "Bunu tekrar yapmamız gerekebilir." dedi.

Trump, Başkanlığı döneminde ve sonrasında kendisine yönelik açılan soruşturmalara da eleştiriler yöneltti.

Ülke tarihinde en fazla zulüm gören kişi olduğunu savunan Trump, "Eğer evde kalsaydım Donald Trump'a yönelik bu zulüm hemen dururdu ama bunu yapamam çünkü ülkemi ve insanları seviyorum." diye konuştu.

Trump, Kongrede devam eden 6 Ocak Komitesi soruşturmasına birkaç kez göndermede bulundu. Halkın ve ülkenin gördüğü "en tehditkar güçlere, yerleşik çıkarlara ve gaddar muhaliflere" karşı durduklarını ileri süren Trump, olanları "iğrenç" olarak niteledi.

Trump, parti tabanında en etkili isim olmaya devam ediyor

Konferansa katılanlar arasında yapılan ankette, "2024 Başkanlık seçimlerinde kimi aday görmek istersiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 69'u Trump derken, yüzde 24'u Florida Valisi Ron DeSantis'i işaret etti.

Sadece konferans katılımcıları ile sınırlı olduğu için genel Cumhuriyetçi seçmeni temsil etmediğine dikkati çekilen anketin, yine de Trump'ın parti tabanında en etkili isim olmaya devam etmesini ve DeSantis'in de favori alternatif olarak öne çıkmasını göstermesi bakımından önemli bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.

Trump, geçen ay New York Magazin'e verdiği mülakatta, 2024 seçimleri için adaylığı konusunda henüz bir karar vermediğini belirtmişti.

YORUMLAR
500
Eski ABD Başkanı Trump, 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuştu Eski ABD Başkanı Trump, 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuştu Çin ve Singapur Dışişleri Bakanları Taiwan Sorunuyla İlgili Görüş Alışverişinde Bulundu Çin ve Singapur Dışişleri Bakanları Taiwan Sorunuyla İlgili Görüş Alışverişinde Bulundu
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Donald Trump, Teksas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar aday olabileceği iması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:29 Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
22:10 Adana Demirspor, Giresun deplasmanından 3 puanla dönüyor
21:51 Bakan Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
21:39 Merve Boluğur'dan eski eşi Murat Dalkılıç'a sert sözler: Bu kaçıncı show koçum
21:31 Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un gazeteci döven koruması cezaevine gönderildi
21:02 Köpeğinden bahseden Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı
21:29 Barcelona B forması giyen Emre Demir performansıyla yıldızlaştı
20:46 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere çağrı: Kariyer sınavına girmeyin
20:43 Galatasaray, zorlu Antalyaspor deplasmanında sezona başlıyor! Takımların ilk 11'leri açıklandı
19:50 Annesinin emzirerek beşiğine yatırdığı 2 günlük bebek yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 22:43:12. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'tan 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar aday olabileceği iması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement