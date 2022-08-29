Trump, Hunter Biden dosyası üzerinden FBI'yı 2020 seçimlerine müdahil olmakla suçladı - Son Dakika
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Trump, Hunter Biden dosyası üzerinden FBI'yı 2020 seçimlerine müdahil olmakla suçladı

29.08.2022 23:56
Trump, Hunter Biden dosyası üzerinden FBI'yı 2020 seçimlerine müdahil olmakla suçladı

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki dosyanın üstünü örterek, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını etkilediğini, aksi takdirde seçimi kendisinin kazanacağının bilindiğini iddia etti.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki dosyanın üstünü örterek, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını etkilediğini, aksi takdirde seçimi kendisinin kazanacağının bilindiğini iddia etti.

FBI yetkililerinin 2020 başkanlık seçimi öncesinde taraflı tutumunu eleştiren Trump, kendine ait Truth Social platformunda, Biden'ın başkan yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlunun bilgisayarında ortaya çıkan tartışmalı iş bağlantıları konusunda FBI'ın gereken soruşturmayı yapmadığını belirtti.

Trump bugünkü paylaşımında, "Şimdi kesin bir şekilde ortaya çıkıyor ki FBI, seçimlerden önce Hunter Biden'ın laptop hikayesinin üstünü örttü. Aksi takdirde, Trump'ın 2020 Başkanlık Seçimlerini kolayca kazanacağını biliyorlardı." iddiasına yer verdi.

Donald Trump paylaşımının devamında, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görülmemiş düzeyde bir hile ve seçim müdahalesidir. Gerçek kazananı ilan et ya da minimal bir çözüm de olsa, 2020 seçimlerine telafisi imkansız şekilde gölge düştüğünü açıkla ve acilen yeni bir seçim yap." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 26 Ağustos'ta, 2020 seçimleri döneminde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, babasının konumunu iş anlaşmaları için kullandığını iddia eden bir haberi algoritmik olarak sansürlediklerini itiraf etmişti.

Joe Rogan'ın podcast programında, 2016'daki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın çok fazla etkisi olduğuna işaret eden Zuckerberg, "FBI bize geldi ve ekibimizdekilere dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bizi özellikle bu haber konusunda uyarmadı ama bu haber de bağlam dahilindeydi." diye konuşmuştu.

New York Post, Hunter Biden'ın bilgisayarını ortaya çıkarmıştı

New York Post gazetesi 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

Söz konusu haberin Twitter ve Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda sansürlenmesi tepki çekmiş, Twitter'ın o dönemki CEO'su Jack Dorsey bu kararın hata olduğunu kabul etmişti.

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Kaynak: AA

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