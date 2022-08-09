Trump'ın Florida'daki evi FBI ajanları tarafından basıldı - Son Dakika
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Trump'ın Florida'daki evi FBI ajanları tarafından basıldı

09.08.2022 04:24
Trump'ın Florida'daki evi FBI ajanları tarafından basıldı

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da bulunan Mar-A-Lago malikanesinin dün Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından arandığını duyurdu.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da bulunan Mar-A-Lago malikanesinin dün Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından arandığını duyurdu.

Trump, yazılı açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmedi." ifadelerini paylaştı.

FBI ajanlarının mülkünde bulunan bir kasayı kırdığını iddia eden Trump, "İlgili devlet kurumlarıyla yapılan çalışma ve iş birliğinden sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığının, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi.

Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

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