Eski ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Bannon hakkındaki iddianame açıklandı - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Bannon hakkındaki iddianame açıklandı

08.09.2022 21:50
Eski ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Bannon hakkındaki iddianame açıklandı

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın baş danışmanı Steve Bannon hakkında düzenlenen iddianame, Manhattan Bölge Savcılığı tarafından açıklandı.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın baş danışmanı Steve Bannon hakkında düzenlenen iddianame, Manhattan Bölge Savcılığı tarafından açıklandı.

Bölge Savcılığından yapılan açıklamada Bannon, ABD-Meksika arasında duvar inşa etmek için "toplanan bağışların tümünün duvarı inşa etmeye kullanılacağı sözünü vermesine rağmen yüz binlerce doları üçüncü şahıs kuruluşlara aktarmakla" suçlandı.

Açıklamada işlenen suçun tanımı, "Sahte vaatlere dayanarak ülke çapındaki binlerce bağışçıdan 15 milyon dolardan fazla para toplamak" şeklinde ifade edilirken Bannon'un, "ikinci derece kara para aklama, dördüncü derece komplo, birinci derece dolandırıcılık planı ve bir komplo kurma" suçlarından yargılanacağı belirtildi.

Açıklamada Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'ın " New York'ta bağış yapanlara yalan söyleyerek kar elde etmek suçtur, bundan sorumlu tutulacaksınız." ifadesine yer verildi.

Daha önce aynı konuda suçlu bulunan ve Trump tarafından affedilen 68 yaşındaki eski danışman, söz konusu suçlamalardan bugün mahkeme karşısına çıkacak.

Bannon bu sabah söz konusu suçlamalarla ilgili New York'taki mahkeme binasına giderek teslim olmuş, mahkeme kapısındaki basına, "Bu, bir ironi. Ara seçimlerden tam 60 gün önce bunu yapıyorlar." diyerek hakkındaki suçlamanın siyasi olduğunu savunmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Bannon hakkındaki iddianame açıklandı - Son Dakika

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