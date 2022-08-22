Ön seçimleri kaybeden Cumhuriyetçi Liz Cheney, Trump'la mücadeleyi sürdüreceğini söyledi

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın en sert muhaliflerinden olduğu için geçen hafta Wyoming'deki ön seçimleri kaybeden Kongre'nin Cumhuriyetçi parti üyesi Liz Cheney, siyasi kariyeri için pişmanlık duymadığını ve Trump ile mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Cheney, ABC'de yayınlanan "This Week" programına konuştu.

6 Ocak Kongre baskını olaylarından sonra Şubat 2021'de Trump'ın azledilmesi için Kongre'de kullandığı "evet" oyunun sonuçlarını en başından beri kabul ettiğini belirten Cheney, "Koltuğumu korumak için 2020 başkanlık seçimleriyle ilgili yalanları kabul etmem gerekirdi. İlk andan bu yana doğru olanı yapmak zorunda olduğumu biliyordum." dedi.

Cheney, partisi için çok üzgün olduğunu ve meslektaşlarının ahlaki bir sınav verdiğini kaydederek, "Ve bu yüzden, bu kadar çok insanın testte başarısız olması beni üzüyor, ama ben kesinlikle pişman değilim, yapılacak doğru şey hakkında kafamda hiç bir soru olmadı." ifadesini kullandı.

Wyoming'de 16 Ağustos'ta yapılan ön seçimleri kaybettikten sonra kendisini Başkan Joe Biden dışında kimsenin aramadığı bilgisini paylaşan Cheney, ülkeyi partizanlığın önüne koyma hakkında güzel bir görüşme yaptıklarını vurguladı.

Eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in kızı olan ve 3 dönemdir Kongre'de yıldızı parlak bir Cumhuriyetçi olarak görev yapan Cheney, Trump'ın desteklediği aday Harriet Hageman'a karşı 40 puan farkla ön seçimleri kaybetmişti.

"Trump kesinlikle tehdidin merkezinde biri"

Kongre'de geri kalan görev süresi boyunca ve akabinde Trump'ın tekrar Beyaz Saray'a seçilmemesi için mücadelesine devam edeceğinin altını çizen Cheney, "Onun bizim adayımız olmadığından emin olmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Cheney, "Partimizin bir kişilik kültünü benimsemek için ilkesini, değerini ve Anayasa'ya temel sadakatini terk ettiği bir durumdaysak, seçimleri kazanma şansımızın olmadığına inanıyorum ve bu birçok açıdan gerçekten çok tehlikeli." yorumunu yaptı.

Trump'ın, Cumhuriyetçi Parti'nin hayatta kalması için Amerikalıların aşması gereken bir hareket yarattığını kaydeden Cheney, şunları söyledi:

"Donald Trump kesinlikle tehdidin merkezinde biri. Şu ana kadar yaptıklarının ve yarattığı şeyin bir düzeyde hakikat sonrası bir hareket olduğunu biliyorsunuz. ve yine bildiğiniz gibi, kesinlikle sosyal medya da bunu tetikledi. Ancak seçimlerin, anayasal cumhuriyetimizin merkezinde olan temel işlev ve ilkenin inkar edilmesi genel olarak tehlikelidir ve Trump kesinlikle bu çabaya ve harekete öncülük ediyor."

Hangi partiden olunursa olunsun Trump'ın hareketinin reddedilmesi gerektiğini vurgulayan Cheney, Cumhuriyetçi partinin de özüne ve ilkelerine dayalı bir parti olup olmamak ile tehlikeli bir eski başkanın kıskacında kalmaya devam edip etmemek arasında karar vermesi gerektiğini savundu.

Cheney, partisinde hala birçok insanın çok tehlikeli bir biçimde "yalanlara" inanmaya devam ettiğini öne sürerek, "Bu durum, partinin liderliği de dahil olmak üzere, hem ulusal hem de eyalet düzeyinde partimizin büyük bir bölümünün çok hasta olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ı Beyaz Saray'dan uzak tutmanın yanı sıra seçim inkarcılarının seçilmemesi için ulusal düzeyde mücadele edeceğini dile getiren Cheney, "Ülke genelinde gerçekten önemli pozisyonlara aday gösterilen seçim inkarcıları var. Bundan sonra bunlara karşı rakiplerini desteklemek için çalışacağım." diye konuştu.

"Pence'in ifade vermesini umarım"

Temsilciler Meclisi'nde 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili devam eden soruşturmayı yürüten komisyonun başkan yardımcılığını yapan Cheney, Trump'ın başkan yardımcısı Mike Pence'in komisyona ifade vermesini de ümit ettiğini belirtti.

Cheney, bu konuda Pence'in avukatıyla görüşüldüğü bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"6 Ocak'ta Pence kritik bir rol oynadı, Donald Trump'ın kendisine yaptığı baskıya boyun eğmiş olsaydı, çok daha kötü bir anayasal kriz yaşardık. İfade verme konusunda dile getirdiği Anayasal pozisyonundan kaynaklı endişeleri konusunda kendisine büyük saygım var. Ancak ülke bu kadar vahim bir olaydan geçtiğinde, bilgisi olan herkesin bir adım öne çıkma zorunluluğu olduğunu da düşünüyorum. Pence'in de bunu yaparak ifade vermesini umarım."

Pence, cuma günü Iowa'daki bir etkinlik sırasında Kongre'deki 6 Ocak Komisyonu tarafından ifadeye çağrılması halinde katılmayı düşünebileceğini ancak böyle bir olasılık için Anayasa'ya da bakılması gerektiğini söylemişti.

"FBI baskını ile ilgili alevlerin körüklenmesi tehlikeli bir süreç"

Trump'ın Florida'daki evi Mar-a-Lago'da yapılan FBI baskını konusunda da değerlendirmelerde bulunan Cheney, Cumhuriyetçi meslektaşlarının bu konuya verdiği tepkiden utanç duyduğunu kaydetti.

Cheney, "FBI'nın ve Adalet Bakanlığının, eski bir başkanın evinde arama emri çıkarma ihtiyacı hissettiği bir konumda olduğumuzu düşündüğünüzde bu ulusumuz için gerçekten çok ciddi bir şey." yorumunda bulundu.

Baskından sonra FBI'ya yönelik Kongre'deki Cumhuriyetçi parti üyelerinin gösterdiği şiddetli tepkiden utandığını kaydeden Cheney, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin eski başkanının ve Kongre'deki meslektaşlarımın 'Gerçekleri öğrenmemiz gerekiyor' demek yerine bu aramayla ilgili alevleri körüklediğini görmek gerçekten tehlikeli bir süreç. Ne olduğu ile ilgili kanıtları, bilgileri öğrenmemiz gerekiyor. Bence Amerikan halkı burada ne tür bir ikiyüzlülük olduğunu görüyor ve bu tehlikeli bir ikiyüzlülük."

Cheney, FBI baskınının siyasi bir motivasyonla yapıldığına dair şu ana kadar herhangi bir kanıt görmediğini de sözlerine ekledi.

FBI Baskını

FBI ajanları, 8 Ağustos'ta Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesine baskın düzenlemiş, buna Kongre üyesi bazı cumhuriyetçiler sert tepki göstererek, sosyal medya hesaplarından "FBI'ı yok edin", "FBI'ın kaynaklarını kesin" şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.

11 Ağustos'ta da ABD'nin Ohio eyaletinde, Rick Shiffer adlı silahlı bir saldırgan, yarı otomatik silahla FBI ofisine girmeye çalıştıktan sonra polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

Amerikan basınında, Shiffer'in, sosyal medya hesabında Trump'ın evine baskın düzenlenmesine tepki gösterdiği ve takipçilerini silahlanmaya çağırdığı şeklinde bilgiler bulunduğuna dikkat çekilmişti.