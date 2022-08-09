Trump'ın evinin FBI ajanlarınca basılmasına Cumhuriyetçilerden sert tepki

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida'da bulunan Mar-A-Lago malikanesinin dün Federal Soruşturma Büro su (FBI) ajanlarınca basılmasının yankıları devam ediyor.

Özellikle Cumhuriyetçi partililer Trump'ın ikametgahının aranmasını siyasi amaçlarla "adalet sisteminin silah olarak kullanılması" şeklinde niteleyerek olaya sert şekilde tepki gösterdi.

Temsilciler Meclisi azınlık lideri Kevin McCarthy, Twitter hesabından FBI baskınıyla ilgili Adalet Bakanlığını suçlayarak, "Adalet Bakanlığı, siyasetin silah olarak kullanıldığı kabul edilemez bir duruma ulaştı." ifadelerini kullandı.

McCarthy, ara seçimde Cumhuriyetçilerin Kongrede çoğunluğu elde ederek söz konusu baskınla ilgili soruşturma başlatma tehdidinde bulunarak, Adalet Bakanı Merrick Garland'a "Elindeki belgeleri sakla ve bunun için şimdiden zaman ayır." diye seslendi.

New York'un Cumhuriyetçi milletvekili Elise Stefanik de "Muhtemelen 2024 ABD Başkanlık seçimleri adayı birine yönelik, Adalet Bakanlığının siyasi rakiplerine karşı silahlandırılması hakkında Joe Biden ve yönetimi hakkında acil bir soruşturma açılmalı ve hesap verebilirlik olmalı." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi partinin kıdemli üyelerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham da Trump'ın muhtemel bir 2024 Başkanlık seçimleri adayı olduğuna dikkat çekerek, "Seçimlere yakın bir dönemde eski başkana yönelik bu şekilde bir soruşturma açılması sorunun çok ötesinde." yorumunda bulundu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonunun en üst Cumhuriyetçi üyesi Ohia milletvekili Mike Turner ise FBI yönetiminden acil bir brifing talep ederek, "herhangi bir gerçek veya iddia edilen ulusal güvenlik tehdidi" içermeyen Trump'ın elindeki malzemelerle ilgili soruşturmaya yönelik teşkilatın eyleminin "benzeri görülmemiş" olduğunu kaydetti.

-"Demokratik normlara ve hukuka eşi görülmemiş bir saldırı"

Trump'ın 2020 Başkanlık seçimlerinde sahtekarlık yapıldığı ile ilgili iddialarına ilk resmi desteği veren senatör olarak bilinen Josh Hawley, FBI baskınını "demokratik normlara ve hukuka eşi görülmemiş bir saldırı" olarak niteledi.

Missouri senatörü, Adalet Bakanı Garland'ı istifa etmeye veya azledilme ile yüzleşmeye, FBI direktörü Christopher Wray'i de Kongreye ifade vermeye çağırdı.

Trump'ın sıkı destekçisi olduğu bilinen Georgia milletvekili Marjorie Taylor Greene de ara seçimlerden sonra Cumhuriyetçilerin Kongrede kontrolü sağlayarak devletin içindeki "düşmanı" ele alacaklarını belirtti ve FBI'nın mali kaynaklarının kesilmesi çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Başkanı Ronna McDaniel, Trump'ın evinin aranmasını "korkunç" olarak niteleyerek, sadece bunun bile kendi parti seçmenlerinin kasımda oy kullanması için bir neden olabileceğini söyledi.

"Hiç kimse hukukun üzerinde değildir"

Ülkedeki siyasi yelpazenin diğer tarafında bulunan Demokratlar ise Trump'ın evine yönelik FBI baskınını, 'hiç kimsenin hukukun üzerinde olmadığı' şeklindeki yorumlarla değerlendirdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, NBC Televizyonunda katıldığı programda, FBI'nın Trump'ın evinde arama yaptığını haberlerden öğrendiğini belirterek, "Hukuk düzenine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın belgeleri muhafaza etme biçimini araştıran Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesinin Başkanı Demokrat Carolyn Maloney, Adalet Bakanlığını eski başkanın bilgileri ele alışını "tamamen soruşturmaya" çağırdı.

Maloney, "Başkanların ABD'nin ulusal güvenliğini korumak gibi ciddi bir görevi var ve eski Başkan Trump'ın gizli bilgileri yanlış ele alarak güvenliğimizi riske attığı iddiaları en üst düzeyde soruşturmayı gerektiriyor." dedi.

Tartışmaların hedefindeki Adalet Bakanlığı ve FBI ise şu ana kadar Trump'ın evinde yapılan arama ile ilgili herhangi bir açıklama veya yorumda bulunmadı.

Trump'ın evine yapılan FBI baskını

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da bulunan Mar-A-Lago malikanesinin dün sabah Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından arandığını duyurmuştu.

Trump, yazılı açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago su anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şey gelmedi." ifadelerini paylaşmıştı.

Daha sonra ABD basınına yansıyan haberlerde, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğu açıklanmıştı.

Adalet Bakanlığının, Trump'ın Beyaz Saray'dan taşınırken Mar-A-Lago'ya götürdüğü ve bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından geri alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydediliyor.

Federal kanunların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı ifade ediliyor.