Trump'ın avukatı Giuliani, 2020 seçimleriyle ilgili jüri karşısında ifade verdi - Son Dakika
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Trump'ın avukatı Giuliani, 2020 seçimleriyle ilgili jüri karşısında ifade verdi

18.08.2022 00:10
Trump'ın avukatı Giuliani, 2020 seçimleriyle ilgili jüri karşısında ifade verdi

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etme soruşturması kapsamında Georgia eyaletinde ifade verdi.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etme soruşturması kapsamında Georgia eyaletinde ifade verdi.

Giuliani, bu sabah avukatı Robert Costello ile Fulton Bölge mahkemesine gelerek soruşturma için oluşturulan büyük jürinin karşısına çıktı.

Yaklaşık 6 saat boyunca jüri tarafından tanık olarak ifadesi alınan Giuliani, mahkeme çıkışında etrafını çeviren medya mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Giuliani, sabah saatlerinde mahkemeye girerken, büyük jüri ifadelerinin gizli olduğunu ifade ederek, yorum yapmayacağını belirtmiş, "Soruları soracaklar, göreceğiz." demekle yetinmişti.

New York Times, 15 Ağustos'ta, Fulton Bölge Savcılığının, Trump'ın şahsi avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Giuliani hakkında, Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için olası yasa dışı girişimlerine yönelik cezai soruşturma açılabileceği uyarısında bulunduğunu yazmıştı.

Giuliani'nin 3 Kasım 2020 seçimlerinden sonra, aralıkta Georgia eyalet yasa koyucularıyla 2 kez yüz yüze ve bir kez uzaktan olmak üzere 3 kez bir araya geldiği, eyaletteki seçimlerde yaygın usulsüzlükler ve dolandırıcılık olduğu yönünde iddiaları yaydığı ifade edilmişti.

Fulton Bölge Savcısı Fani Willis, Giuliani'nin dile getirdiği iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve bu konuda son ana kadar herhangi bir kanıta rastlanmadığını açıklayarak ilgili kişilerin ifadelerinin alınması için büyük jüri oluşturulmasını istemişti.

Willis, mahkeme dosyasında, Giuliani'nin duruşmaya katılmasının ve ifadesinin, "Georgia'da ve başka yerlerde Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarını etkilemek için Trump Kampanyası tarafından birçok eyaletteki koordineli bir planın parçası" ile ilgili olduğunu yazmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın avukatı Giuliani, 2020 seçimleriyle ilgili jüri karşısında ifade verdi - Son Dakika

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