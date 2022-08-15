Trump'ın avukatı Giuilani'ye, 2020 seçimleri için cezai soruşturma uyarısı - Son Dakika
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Trump'ın avukatı Giuilani'ye, 2020 seçimleri için cezai soruşturma uyarısı

15.08.2022 23:22
Trump'ın avukatı Giuilani'ye, 2020 seçimleri için cezai soruşturma uyarısı

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani hakkında, Georgia eyaletinde 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale etmek için olası yasa dışı girişimlerine yönelik cezai soruşturma açılabileceği belirtildi.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani hakkında, Georgia eyaletinde 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale etmek için olası yasa dışı girişimlerine yönelik cezai soruşturma açılabileceği belirtildi.

New York Times'ın haberinde, eyaletin Fulton Bölge Savcısı Nathan Wade'in, Giuliani'nin Atlanta'daki yerel avukatını arayarak eski New York Belediye Başkanı'nın cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardığı kaydedildi.

Giuilani'nin diğer avukatı Bob Costello, bu konuda geçen sene açılan soruşturma kapsamında müvekkilinin bu hafta çarşamba günü büyük jüri karşısında ifade vereceğini bildirdi ancak Giuilani'nin Anayasa'nın 5. maddesine dayanarak "susma hakkını" kullanıp kullanmayacağı konusunda yorum yapmadı.

Öte yandan bugün, bir federal yargıç, Güney Carolina'nın Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham'ın da aynı soruşturma çerçevesinde Atlanta'daki özel bir büyük jüri önünde 23 Ağustos'ta ifade vermesi gerektiğini söyledi.

Temmuz başında Trump'ın kampanyasını yürüten hukuk ekibinden bazı isimlerle birlikte Graham ve Giuilani, 2020 başkanlık seçimleriyle ilgili geçen yıl başlatılan soruşturma bağlamında Georgia eyaletinde görevlendirilen özel jüriye tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.

Savcıların, Trump'ın seçimleri kaybetmesini takip eden haftalarda, Graham'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'i telefonla arayarak "Trump için daha olumlu bir sonuç olasılığını araştırmak maksadıyla" bazı kayıp oy pusulalarının yeniden incelenmesini talep ettiği ve bu konuda ifadesinin alınmak istendiği kaydedilmişti.

Graham'ın avukatları ise ABD senatörünün eyalet soruşturmasına karşı dokunulmazlığı olduğunu savunmuş ve mahkeme celbinde muaf tutulmasını talep etmişti.

Giuilani'nin de 3 Kasım 2020 seçimlerinden sonra aralıkta Georgia eyalet yasa koyucularıyla 2 kez yüz yüze ve bir kez uzaktan olmak üzere 3 kez bir araya geldiği, eyaletteki seçimlerde yaygın usulsüzlükler ve dolandırıcılık olduğu yönünde iddiaları yaydığı ifade edilmişti.

Fulton Bölge Savcısı Fani Willis, Giuilani'nin dile getirdiği iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve bu konuda son ana kadar herhangi bir kanıta rastlanmadığını açıklayarak ilgili kişilerin ifadelerinin alınması için büyük jüri oluşturulmasını istemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın avukatı Giuilani'ye, 2020 seçimleri için cezai soruşturma uyarısı - Son Dakika

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