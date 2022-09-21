Eski ABD Başkanı Trump ve çocuklarına "dolandırıcılık" davası açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski ABD Başkanı Trump ve çocuklarına "dolandırıcılık" davası açıldı

21.09.2022 20:44
Eski ABD Başkanı Trump ve çocuklarına "dolandırıcılık" davası açıldı

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, üç çocuğu ve Trump Organization şirketi hakkında, geniş çaplı bir dolandırıcılık iddiasıyla, New York Eyalet Başsavcılığı tarafından dava açıldı.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, üç çocuğu ve Trump Organization şirketi hakkında, geniş çaplı bir dolandırıcılık iddiasıyla, New York Eyalet Başsavcılığı tarafından dava açıldı.

New York Başsavcılığının internet sayfasında yer alan açıklamada, "Başsavcı Letitia James, Donald Trump, Trump Organization'ın üst düzey yönetim ve ilgili kuruluşlarına, bir dizi ekonomik fayda elde etmek için yıllarca mali dolandırıcılık yaptıkları için dava açtı." ifadesi yer aldı.

Açıklama metninde, Donald Trump'ın çocukları Donald Trump Jr, Ivanka Trump, Eric Trump'ın, Trump Organization'daki üst düzey yöneticilerin yardımıyla bankaları kredi vermeye teşvik etmek için kuruluşun net değerini milyarlarca dolar şişirdiği ileri sürüldü.

Başsavcı James, konuyla ilgili yaptığı basın toplantısında, "Bay Trump ve Trump Örgütü tarafından kendi mali çıkarları için kullanılan sahtekarlık ve aldatma modeli şaşırtıcı." diye konuştu.

Dava, Trump ve üç çocuğunun New York'taki herhangi bir ticari kuruluşta çalışmasını veya yönetici olarak yer almasını kalıcı olarak engellemeyi, Trump Organization şirketinin eyalet sınırları içinde gayrimenkul alımını yasaklamayı ve "sahtekarlıkla" elde edildiği öne sürülen yaklaşık 250 milyon doların davalılardan tazmin edilmesini amaçlıyor.

James, 3 yılı aşkın süredir dosya üzerinde çalışıyordu

New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin 2011-2021 arasını kapsayan finansal tablolara yanlış yansıtılarak vergi kaçırıldığını iddia ettiği 3 yıldan fazla süren soruşturma kapsamında, Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmıştı.

Uzun bir sürecin ardından, New York Eyalet Temyiz Mahkemesi soruşturmayla ilgili Trump'ın mahkemeye gelerek ifade vermesi gerektiği kararını onaylamıştı.

Trump, 10 Ağustos'ta, varlıklarının değerleriyle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği New York Başsavcılığında anayasaya dayanarak konuşmama hakkını kullanmak istediğini söylemişti.

Trump'ın avukatı Alina Habba da suçlamaları "haksız" olarak nitelendirerek, "Başsavcılığın yasal yetkisini aştığını" ifade etmişti.

James'in sivil soruşturması, Manhattan'ın Bölge Savcısı Alvin Bragg tarafından Trump Organization'a karşı yürütülen cezai vergi dolandırıcılığı soruşturmasından ayrı olarak yürütülüyor.

YORUMLAR
500
Biden, New York'ta Japonya ve Güney Kore liderleri ile görüştü Biden, New York'ta Japonya ve Güney Kore liderleri ile görüştü Biden ve Macron New York'ta bir araya geldi Biden ve Macron New York'ta bir araya geldi Çavuşoğlu, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı Çavuşoğlu, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski ABD Başkanı Trump ve çocuklarına 'dolandırıcılık' davası açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:03 Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın rölyefini çalınmak istendi! Hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu son buldu
13:13 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:04 Ehliyetlerine el konulanlar çağrı yaptı! Ehliyet affı için kanun teklifi verildi
12:20 Kuzey Kore iddiaları yalanlaıd: Rusya'ya satış yapmadık, ABD ağzını kapalı tutsun
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
12:08 EYT'lileri heyecanlandıran sözler Bakan Bilgin'den geldi
12:07 Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi
11:47 A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 14:24:06. #1.12#
SON DAKİKA: Eski ABD Başkanı Trump ve çocuklarına "dolandırıcılık" davası açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement