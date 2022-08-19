New York'ta Salman Rüşdi'ye destek programı düzenlendi - Son Dakika
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New York'ta Salman Rüşdi'ye destek programı düzenlendi

19.08.2022 19:46
New York'ta Salman Rüşdi'ye destek programı düzenlendi

NEW Geçen hafta bir konferans sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi için New York'ta destek programı yapıldı.

NEW Geçen hafta bir konferans sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi için New York'ta destek programı yapıldı.

New York Halk Kütüphanesi önünde "Salman'ın yanında ol: Yazma özgürlüğünü savun" adlı etkinliğe yazarlar, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve Rüşdi'nin sevenleri katıldı.

Kütüphanenin girişindeki merdivenler üzerine kurulu mikrofona gelen yaklaşık 15 yazar ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Salman'ın kitaplarından kısa pasajlar okudu.

Daha sonra katılımcılar, Salman Rüşdi'ye destek pankartları ile kütüphane önünde toplu fotoğraf çektirerek dağıldı.

Olay

Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, 12 Ağustos'ta Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada California doğumlu Hadi Matar adlı 24 yaşındaki kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesi alan Rüşdi, helikopterle hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, yaptığı açıklamada, yazarın hayatı tehlikeyi atlattığını ancak karaciğeri ile bir kolunun bıçak darbelerinden ciddi hasar gördüğünü, bir gözünü de kaybedebileceğini aktarmıştı.

Saldırıdan hemen sonra yakalanan Matar ise ilki 14 Ağustos'ta ve ikincisi dün olmak üzere çıkarıldığı iki mahkemede de 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği hakkındaki "cinayete teşebbüs" ve "saldırı suçlamalarını" reddetmişti.

1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Hint kökenli İngiliz yazar Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

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Yazar Salman Rüşdi'yi bıçaklayan zanlı suçlamaları reddetti Yazar Salman Rüşdi'yi bıçaklayan zanlı suçlamaları reddetti
Kaynak: AA

Salman Rüşdi, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta Salman Rüşdi'ye destek programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: New York'ta Salman Rüşdi'ye destek programı düzenlendi - Son Dakika
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