New Hampshire ön seçimlerini kazanan Bernie Sanders: Bu zafer Trump'ın sonunun başlangıcı - Son Dakika
Son Dakika Dünya New Hampshire ön seçimlerini kazanan Bernie Sanders: Bu zafer Trump'ın sonunun başlangıcı - Son Dakika Dünya

New Hampshire ön seçimlerini kazanan Bernie Sanders: Bu zafer Trump'ın sonunun başlangıcı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık adaylığı yarışında Bernie Sanders, Demokratlar arasında New Hampshire eyaletinde geçen ön seçimleri kazandı. Oyların yüzde 95'inin sayıldığı resmi olmayan sonuçlara göre Sanders, Demokrat seçmenlerin yüzde 26'sının oyunu alarak ilk sırada yer aldı.

New Hampshire ön seçimlerini kazanan Bernie Sanders: Bu zafer Trump'ın sonunun başlangıcı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık adaylığı yarışında Bernie Sanders, Demokratlar arasında New Hampshire eyaletinde geçen ön seçimleri kazandı. Amerikan medyasının yayınladığı ve oyların yüzde 95'inin sayıldığı resmi olmayan sonuçlara göre Sanders, Demokrat seçmenlerin yüzde 26'sının oyunu alarak ilk sırada yer aldı.


Sanders ilk açıklamalarında, "Bu zafer, Trump'ın sonunun başlangıcı." dedi. 78 yaşındaki Sanders, ikinci sırada yer alan başkanlık aday adayı 38 yaşındaki Pete Buttigieg'dan sadece birkaç bin oy fazla alarak az farkla birinci sırada yer aldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, New Hampshire, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:00 
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