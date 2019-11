New Holland, 81 ilde çiftçilerle buluşacak

New Holland 81 ilde aynı anda düzenleyeceği "Toplu Bakım Günü" kapsamında yarın çiftçilerle buluşarak, traktörlerin yakıt filtresi değişimini ve 20 nokta kontrolünü ücretsiz yapacak.

New Holland'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda "Toplu Bakım Günü" gerçekleştirilecek.

Toplu Bakım Günü kapsamında 106 farklı noktaya yapacakları köy ziyaretleriyle New Holland uzmanları, koşulsuz ve üstün müşteri memnuniyetini sağlamak üzere, her an çiftçilerin yanında olduklarını gösterecek.

Traktörlere yapılacak kontrol ve bakımların kazaları önlemedeki rolü göz önüne alındığında Toplu Bakım Günü, TürkTraktör'ün traktör kazalarında yaşanan kayıpları azaltmak ve bu konuya farkındalığı artırmak üzere hayata geçirdiği "Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım" projesini de destekleyen çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.