New Holland B serisi kazıcı yükleyiciler İzmir AgroExpo 2020'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel New Holland B serisi kazıcı yükleyiciler İzmir AgroExpo 2020'de - Son Dakika

New Holland B serisi kazıcı yükleyiciler İzmir AgroExpo 2020'de

6 saat önce

New Holland'ın yerli üretim kazıcı yükleyicileri kullanıcılarıyla ilk kez İzmir Agroexpo 2020'de buluşuyor.

New Holland B serisi kazıcı yükleyiciler İzmir AgroExpo 2020'de, System.String[]

New Holland'ın yerli üretim kazıcı yükleyicileri kullanıcılarıyla ilk kez İzmir Agroexpo 2020'de buluşuyor.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, New Holland, İzmir AgroExpo 2020'de sergilediği iş makineleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

New Holland iş makineleri standının en çok dikkati çeken ürünleri ise TürkTraktör Ankara fabrikasının üretim bantlarından "yerli üretim" damgasıyla indirilen ve Türkiye'deki kullanıcılara sunulan New Holland B serisi kazıcı yükleyiciler oluyor.

B110B ve B115B modelleri ile artık üretimi Türkiye'de yapılan New Holland B serisi kazıcı yükleyiciler, 110 hp motor gücü ve 516 Nm motor torku ile öne çıkıyor.

Turbo-intercooler hava emiş sistemi ve common rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip son teknoloji motoru sayesinde yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ile sağlanıyor. Yerli üretim kazıcı yükleyiciler, kullanım kolaylığı ve kabin içi konforuyla da operatörlerin zorlu saha şartlarını yaşamaması için her detay dikkatle düşünülerek tasarlandı.

New Holland iş makineleri standında ziyaretçileri aynı zamanda, iş makineleri ürün gamında ayrıcalıklı bir yere sahip olan C Serisi Mini Ekskavatörlerle de karşılıyor.

New Holland C Serisi mini ekskavatörler 1,7 ila 6 ton aralığında değişen ürün gamı, tenteli, kabinli modelleri ve konvansiyonel, kısa veya sıfır kuyruk yapısına sahip özel versiyonları ile peyzaj, tarım, inşaat, kentsel çalışmalar, bağ-bahçe çalışmaları, drenaj çalışmaları gibi birçok farklı çalışma alanında tercih ediliyor.

New Holland iş makineleri standında ziyaretçilere, TürkTraktör'ün kullanıcıların mekanizasyona erişimini kolaylaştırmak adına hayata geçirdiği farklı çözüm ve kampanyalar hakkında detaylı bilgilendirmeler de yapılıyor.

Türkiye, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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