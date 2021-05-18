New Holland'ın daha güvenli sürüş donanımıyla ürettiği traktörler çiftçilerle buluşuyor

Son 2 yılda, 7 farklı model ve 4 farklı seri traktörü çiftçilerin beğenisine sunan New Holland, hem mevcut ürün gamı hem de pazara yeni sunduğu tüm modellerini traktör ana çerçeve yönetmeliği (TMR) düzenlemelerine uygun şekilde üretiyor.

TürkTraktör açıklamasına göre, New Holland, kullanıcı emniyetini ön plana çıkaran, daha güvenli sürüş ile daha fazla konfor sağlayan traktör ana çerçeve yönetmeliğine uygun traktör modelleriyle farkını gösteriyor.

New Holland, ürün gamını daha fazla güvenlik ile maksimum konforu bir arada sunacak şekilde yeniledi. New Holland marka traktörler, yeni devreye giren yönetmeliğe uyumlu olarak kullanıcı emniyetini ön plana çıkaran kaporta hatlarında keskin köşelerin giderilmesi, kuyruk mili gibi hareketli parçaların kontrolsüz çalışmasının engellenmesi ve elektrik güvenliği donanımına akü şalterinin eklenmesi gibi değişimleri içerecek şekilde üretiliyor.

Yenilemelerle birlikte mekanik akü şalteri, kuyruk mili sistemine bağlı olan koltuk sensörü, geniş görüş açısı sunan çift taraflı yan aynaları, ilerleme hızını gösteren dijital ekranı gibi birçok donanımı da bünyesinde barındıran New Holland TT/TTB ve Classic modelleri, 56s, T480S/B, T540S/B, T580B, T4S, TT4.75, T3F, TD4B, TD4.100F, TDD/TDD Bluemaster ve TR5 EC traktörleri gelişen güvenlik özelliklerinin yanı sıra tarla ve bahçelerde en yüksek verim ile performansı bir arada sunuyor.

New Holland traktörlerinde yüksek ikinci el değeri, geniş bayi ve servis ağı, hızlı ulaşılabilir uygun fiyatlı yedek parça gibi farklı birçok avantajı da beraberinde getiriyor.

TMR düzenlemelerine uygun şekilde yenilenen mevcut New Holland ürün gamındaki modeller ve New Holland'ın bu yıl çiftçilerin beğenisine sunduğu yeni modelleri TT ve TTB Classic, 50-56s, T540S/B, TD4.78B, T4S ve T3F hakkındaki tüm detaylı bilgilere www.newholland.com.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.