New Holland Yeni Ürününü İzmir'de Tanıttı

New Holland'ın yeni bahçe traktörü T580 B'nin lansmanı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'nin katılımıyla gerçekleştirildi.Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir AgroExpo 2019 açılışına katılan Bakan Pakdemirli, yurt dışı ve yurt içinden sektör temsilcileriyle New Holland standını gezdi, firmanın yeni modeli ve bahçe segmentinin vazgeçilmezi olacak T580 B'nin tanıtımına iştirak etti.Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, kurum olarak 65 yıldır Türk çiftçisi ve Türkiye ekonomisi için ürettiklerini, bugün de bahçe segmentindeki traktörü pazara sunmak için geldiklerini anlattı.Akyüz, tarım sektörünün her geçen gün geliştiğine dikkati çekerek, TürkTraktör'ün de sektörün lideri olarak, devamlı üretip en yeniyi sunmaya çalıştığını ifade etti."Bu yılki fuarda önceliği ürünler kadar değişen ekonomik şartlar çerçevesinde, çiftçilerin mekanizasyona erişimini kolaylaştıracak çözüm alternatifleri sunuyoruz." ifadesini kullanan Akyüz, şunları kaydetti:"İzmir AgroExpo'ya farklı kampanyalar ile geldik. KDV Bizden kampanyasıyla birçok yerli traktör serimizde ve yerli traktör modellerimizde geçerli olacak şekilde, KDV oranında yüzde 8'lik bir indirim uyguluyoruz. New Holland TR5 modeline dev kampanya ile çok uygun fiyatlar sunuyoruz. Bir diğer kampanyamızla ise TürkTraktör Finans üzerinden 50 bin TL'ye ve 4 yıla kadar kullanılacak olan kredilerde yüzde 1,39; bunun dışında kalan diğer seçeneklerde ise yüzde 1,99'luk faiz oranı uygulaması yapıyoruz."Rehda Cem Akyüz, bayileri üzerinden müşterilerinin en pratik ve kolay kredi deneyimini yaşattıkları TürkTraktör Finans kapsamına alınan yeni bir hizmet olan "Traktörüm Güvende Platformu" hakkında da bilgi verdi.Akyüz, "İlk defa İzmir'de lansmanını gerçekleştirdiğimiz Traktörüm Güvende Platformu ile bayilerimiz, çiftçilerimizin ihtiyacını analiz edilerek oluşturulan bir hizmeti sunmaya başlıyor. Sıfır ve ikinci el traktör alan müşteriler, kasko ile trafik sigortası ihtiyaçlarını bu özel platform üzerinden kolaylıkla karşılayabilecek." ifadesini kullandı.Case IH markası için de fuarda çok büyük bir stant açtıkları bilgisini paylaşan Akyüz, " Puma X serisini de çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Puma Türkiye'de çok beğenilen bir seri. Puma'nın en ekonomik hali olarak lansmanı yaptık çünkü devir çiftçinin yanında olma devri." değerlendirmesinde bulundu.