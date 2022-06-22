Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yıl şimdiye kadar yanan alan sayısının, son 10 yıldaki ulusal ortalamanın iki buçuk katından fazla olduğuna dikkat çekerek, şimdiye kadar 31 bin orman yangınında 12 bin 950 kilometre kareden fazla alanın yandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, New Jersey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › NEW JERSEY - ABD'de havaların ısınması orman yangınlarına neden oluyor - Son Dakika

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