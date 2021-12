NEW JERSEY - ABD'de Omicron kaynaklı vakalar artıyor - Son Dakika

Omicron varyantı nedeniyle ABD'de New York, New Jersey ve başkent Washington DC başta olmak üzere birçok bölgede vaka sayıları zirve yaparken, uzmanlar yaklaşan kış aylarında bu sayıların daha da artacağından endişe ediyor. Öte yandan ülkede özellikle Doğu Yakası'ndaki eyaletlerde test merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşuyor, bekleme süreleri 4-5 saate kadar çıkabiliyor. New Jersey'deki test merkezi önünde de araçlar kuyruk oluşturdu.