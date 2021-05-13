NEW JERSEY - ABD'deki Müslümanlar, bayram namazlarını Kovid-19 önlemleriyle kıldı - Son Dakika

New Jersey Bergen Diyanet Camisi'nde kılınan bayram namazından görüntüler
New Jersey Bergen Diyanet Camisi'nden drone görüntüleri
Namaz sonrası cami bahçesinde düzenlenen kahvaltı etkinliğinden drone görüntüleri
NEW JERSEY - ABD'deki Müslümanlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı namazını kıldı. New Jersey'de bulunan Bergen Diyanet Cami ve Kültür Merkezi'nde kılınan Ramazan Bayramı namazına kısıtlı sayıda kişi katıldı. Namaz ardından düzenlenen kahvaltıda New Jersey'de yaşayan müslümanlar bir araya geldi.
Kaynak: AA
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