New Jersey'de 6 kişinin öldüğü çatışma "iç terör" kapsamına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel New Jersey'de 6 kişinin öldüğü çatışma 'iç terör' kapsamına alındı - Son Dakika

New Jersey'de 6 kişinin öldüğü çatışma "iç terör" kapsamına alındı

29 dakika önce

NEW ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City'de önceki gün çıkan ve 6 kişinin öldüğü çatışmanın "iç terörizm" kapsamında incelendiği belirtildi.

New Jersey'de 6 kişinin öldüğü çatışma

NEW ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City'de önceki gün çıkan ve 6 kişinin öldüğü çatışmanın "iç terörizm" kapsamında incelendiği belirtildi.

New Jersey Başsavcısı Gurbir Grewal, yapılan ön incelemelerde, 47 ve 50 yaşındaki iki saldırganın Yahudilere ait koşer dükkanını hedef seçtiğinin anlaşıldığını duyurdu.

Grewal, "Şüphelilerin Yahudilere ve kolluk kuvvetlerine karşı nefret besleyen görüşleri olduğuna inanıyoruz." dedi.

Başsavcı, çatışmanın bir polisin öldürüldüğü bir mezarlığın yanında başlamasından dolayı ilk önce saldırıya yönelik anti-semitik bağ kurmaktan kaçındığını ancak saldırganların daha sonra doğrudan 1,5 km uzaklıktaki koşer dükkanına giderek birkaç dakika içinde içeride 3 kişiyi öldürdüklerine işaret etti.

Olay yerine akın eden güvenlik güçleri ile 3 saat çatışan ve ölü olarak ele geçirilen saldırganlara ait dükkanda ikisi AR-15 ve 12 ayar av tüfeği olmak üzere 4 silah bulunduğu kaydedildi.

- "Siyah İbrani Yahudi" grubuna ilgi duydukları iddiası

Grewal, iki saldırganın sosyal medya hesaplarındaki incelemeleri sonucu, "Siyah İbrani Yahudi" (Black Hebrew Israelite) adlı dini bir gruba ilgi duyduğunun anlaşıldığını aktardı.

New York'ta bulunan gruba ait "İsa'da Tanrı'nın Yahudi Kilisesi" yetkilileri ise avukatları Gerald Lefcourt yoluyla yaptıkları açıklamada, şüphelileri tanımadıklarını ve hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını vurguladı.

Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi (SPLC) ve İftiralarla Mücadele Ligi (ADL) tarafından "nefret grubu" olarak nitelenen "Siyah İbrani Yahudi" mensuplarının İncil'de bahsedilen Yahudilerin neslinden geldiğine inandıkları ve günümüzdeki mevcut Yahudilere yönelik anti-semitik söylemlerde bulundukları iddia ediliyor.

- Jersey City'deki çatışma

New Jersey eyaletindeki Jersey City'de salı günü öğlen saatlerinde başlayan silahlı çatışmada 2 saldırgan da dahil 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Çatışmanın önce bir cinayet soruşturması üzerine başladığı sanılırken, daha sonra ise narkotik timlerin dahil olduğu uyuşturucu alım satımı sırasında çıkmış olabileceği şeklinde iddialar gündeme getirilmişti.

İş yeri ve okulların bulunduğu yerleşim yerinde 3 saat süren çatışma boyunca, civarda bulunan 12 okula güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışlar kapatılmış, polis sosyal medyadan sık sık vatandaşları bulundukları yerden çıkmamaları, pencere kenarlarına yaklaşmamaları ve çatışma bölgesinden uzak durulması konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü gazetecinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan isimler arasında bir doktor ve bir rock solisti var
Son dakika: ABD Senatosu sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etti Son dakika: ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine Türkiye'den ilk tepki: Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüphelinin ifadesine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
00:06 Kaygan zeminde otomobil karşı şeride geçti: 5 yaralı - Son Dakika
00:06 "Geleneksel Türk Okçuluğu" UNESCO listesinde - Son Dakika
00:06 Samsun'da otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü - Son Dakika
00:05 İletişim Başkanı Altun: "Ermeni karar tasarısı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye... - Son Dakika
23:59 İletişim Başkanı Altun: "Ermeni karar tasarısı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye... - Son Dakika
21:54 Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 00:07:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: New Jersey'de 6 kişinin öldüğü çatışma "iç terör" kapsamına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]